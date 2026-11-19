Mint arról a Magyar Nemzet beszámolt, a vita azután robbant ki, hogy Magyar Péter az esemény utáni tabletta vénykötelességének eltörlése kapcsán arról posztolt: 18 éves korában akkori barátnőjével olyan helyzetbe kerültek, amikor gyorsan szükségük lett volna a készítményre, de nem tudtak időben recepthez jutni.

Kuroli Enikő erre reagálva a felelős védekezés fontosságáról írt, hangsúlyozva, hogy az óvszer nélküli együttlét nemcsak a nem kívánt terhesség, hanem a nemi úton terjedő fertőzések miatt is kockázatos. Később egy hozzászólásban arra is rákérdezett, használt-e óvszert Magyar Péter az említett alkalommal.

Kettős mérce, a tiszásoknak mindent lehet

A miniszterelnök éles hangú Facebook-bejegyzésben válaszolt, megkérdőjelezte a doktornő megszólalásának orvosetikai megfelelőségét, és a „bukott maffiához” közel állónak nevezte őt. Egyúttal azt is közölte, hogy az ominózus együttlét során használt óvszert, az azonban kiszakadt.

Figyelemre méltó ugyanakkor Hegedűs Zsolt egyoldalú fellépése: miközben a főorvos minden kifogásolható mondatát orvosetikai előírások alapján elemezte, Magyar Péter személyeskedő támadását egyetlen szóval sem kifogásolta. Különösen annak fényében szembetűnő ez, hogy a miniszter éppen az emberi méltóság tiszteletben tartására és a nyilvános kommunikáció mértéktartására hivatkozva kér bocsánatkérést Kuroli Enikőtől.