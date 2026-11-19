A házbizottság működéséhez sem nyúlna hozzá

A beszélgetésben szóba került a házbizottság működésének átalakítása is. A tervezett változtatások a házelnök jogköreit is bővítenék, egyes esetekben pedig lehetővé tennék, hogy a bizottság személyes ülés összehívása helyett írásban nyilvánítson véleményt.

Szűcs Gábor szerint erre sincs szükség, hiszen a jelenlegi rendszer hosszú éveken keresztül megfelelően működött. Hozzátette: inkább azt tartaná indokoltnak, hogy a miniszterelnöki felszólalásokra is vonatkozzon valamilyen időkorlát, ne fordulhasson elő, hogy a kormányfő akár két és fél órán keresztül beszéljen megszakítás nélkül.

A politikus a módosításokat a Tisza Párt politikai stratégiájának részeként értelmezte. Párhuzamot vont a parlamenti szabályok átalakítása és az Állami Vagyonvédelmi Hivatal (ÁVH) létrehozása, illetve működtetése között, és azt állította, hogy a cél a politikai ellenfelek ellehetetlenítése.

Szűcs szerint a Tisza Párt arra készülhet, hogy a későbbiekben, amennyiben a választók elégedetlenné válnak a kormányzati ígéretek elmaradása miatt, ne legyen olyan ellenzéki politikai erő, amelyhez fordulhatnának.

Kommunikációval tiltakoznának a változtatások ellen

A Fidesz képviselője arról is beszélt, milyen eszközökkel tudnak fellépni a tervezett módosítások ellen. Elismerte, hogy a parlamenti erőviszonyok miatt a jogalkotás folyamatát érdemben nem tudják megakadályozni, hiszen a kormánypárti többség nélkülük is keresztülviheti a változtatásokat.

Mint fogalmazott, a feladatuk az, hogy minél több helyen és minél többször felhívják a figyelmet a szabályozás szerinte demokratikus kereteket lebontó következményeire. Szűcs Gábor közölte, hogy saját közösségi oldalán már közzétett egy bejegyzést és egy videót az ügyről, a továbbiakban pedig kommunikációs eszközökkel kívánják felhívni a figyelmet a problémákra.

A képviselő szerint a parlamenti ellenzéknek jelenleg nincs olyan jogi eszköze, amellyel megakadályozhatná a módosítás elfogadását, ezért a nyilvánosság erejére támaszkodhatnak.

Amint arról már korábban beszámoltunk, a parlamenti munka hatékonyabbá és demokratikusabbá tételére hivatkozva kezdeményezte a Házszabály több ponton történő módosítását a Tisza Párt frakciója. A benyújtott javaslat azonban a hangzatos célkitűzéseken túl a parlamenti működés erőviszonyait és a döntéshozatal rendjét is érintheti: új hatáskört adna a házelnöknek, szélesebb mozgásteret biztosítana a Házbizottságnak, miközben a képviselői felszólalások időkereteinek szűkítését is kilátásba helyezi.