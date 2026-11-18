A közlemény ugyanakkor nem tér ki részletesen a Házbizottság döntési jogkörének bővítésére és az ülés nélküli határozathozatal szabályainak kialakítására. Pedig éppen ezek azok a rendelkezések, amelyek a parlament belső működésének és döntéshozatali rendjének alakításában adhatnak új mozgásteret a testületnek.

A törvényjavaslat több más változtatást is tartalmaz. Kötelezővé tenné a társadalmi részvétellel foglalkozó állandó bizottság létrehozását, miközben a Mentelmi Bizottságban valamennyi képviselőcsoport számára legalább egy helyet biztosítana. A vizsgálóbizottságok számára lehetővé tenné az idézni kívánt személyek azonosításához szükséges adatok beszerzését a személyiadat- és lakcímnyilvántartásból. A javaslat a képviselői fegyelmi szabályokat és a bizottsági munkában való részvétel számonkérhetőségét is módosítaná.