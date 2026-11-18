Nagy Erzsébet, a Pedagógusok Demokratikus Szakszervezetének ügyvivője még élesebben fogalmazott: óriási hibának nevezte a pályázatok kiírását. Álláspontja szerint először az iskolafenntartás jövőjéről kellett volna dönteni, és csak ezt követően lett volna indokolt új tankerületi vezetőket választani. A szakszervezetek szerettek volna részt venni a jelöltek véleményezésében is, erre azonban nem kaptak lehetőséget.

Nyilvánosságra kerültek az új igazgatók elképzelései

A Klebelsberg Központ honlapján elérhetővé váltak az új tankerületi igazgatók vezetői koncepciói. Az 52 dokumentumból képet lehet kapni arról, hogy az új vezetők milyen irányba kívánják alakítani a hozzájuk tartozó tankerületek működését, milyen problémákat azonosítottak, és milyen fejlesztéseket tartanak szükségesnek.

A pályázatok között akadnak olyanok is, amelyek az eddigi működés hiányosságaira hívják fel a figyelmet. A Pécsi Tankerületi Központ új vezetője például az elmúlt öt év jelentősebb közbeszerzéseinek és pályázati beruházásainak áttekintését javasolja, különös tekintettel az esetleges szabálytalanságokra, irányított eljárásokra és politikai szempontok érvényesülésére.

A dokumentum szerint probléma feltárása esetén büntetőfeljelentést is kezdeményezne.

A Szerencsi Tankerületi Központ vezetői koncepciója szintén figyelemre méltó adatokat tartalmaz. A dokumentum 22 betöltetlen álláshelyről, valamint a tankerület költségvetésének szűkös fejlesztési lehetőségeiről számol be. A program szerint a közel 11 milliárd forintos költségvetési keretből mindössze mintegy 32 millió forint jutott beruházásokra és fejlesztésekre.