A politikai elemző ugyanakkor hangsúlyozta, nem állítja, hogy Magyarországon diktatúra lenne, és azt sem tartja bizonyítottnak, hogy a bírák ténylegesen engednének a politikai nyomásnak. Szerinte azonban már önmagában az is komoly probléma, ha a miniszterelnök olyan helyzetet teremt, amelyben az igazságszolgáltatás szereplői úgy érezhetik, hogy politikai elvárásoknak kell megfelelniük.

Egy valódi jogállamban nem a mindenkori miniszterelnök, vagy az ellenzéki pártok pillanatnyi érdekei alapján kell eljárni

– hangsúlyozta az elemző, aki szerint kizárólag politikamentes és tisztességes büntetőeljárás alapján lehet valakit bűnösnek vagy ártatlannak nyilvánítani. Nagy Attila Tibor kitért arra is, hogy a politikai kommunikációban megjelenő bélyegek később akkor is eltüntethetetlenek lehetnek, ha az érintett személyt végül felmentik. Seszták Miklós esetében például elképzelhetőnek tartja, hogy évekkel később jogerősen is ártatlannak bizonyul, ám az őt ért politikai és nyilvánosságbeli károkat már rendkívül nehéz lenne helyrehozni.

A szakértő szerint Magyar Péter politikai célja egyértelmű: a Fidesz és a KDNP minél súlyosabb lejáratása, valamint annak megakadályozása, hogy a korábbi kormánypártok ismét megerősödjenek. Ezt a politikai szándékot érthetőnek nevezte, ugyanakkor úgy véli, hogy a cél érdekében az igazságszolgáltatás függetlenségének alapelvei is sérülhetnek. Nagy Attila Tibor végkövetkeztetése szerint a büntetőeljárásoknak politikai befolyástól mentesen kellene zajlaniuk, Magyar Péter nyilvános megszólalásai azonban már most olyan politikai légkört teremtenek, amely veszélyeztetheti ezt az alapelvet.