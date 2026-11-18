Varsóban tárgyalnak a következő időszakról

Kapitány István kedden esti Facebook-bejegyzésében úgy értékelte az amerikai döntést, hogy a négy hónapos felkészülési időszak biztosítja Magyarország zavartalan téli energiaellátását. Hozzátette: a következő időszak előkészítése is kiemelt feladat.

A miniszter kedden este Varsóba utazik, ahol a Transzatlanti Energiaügyi Együttműködési Partnerség (P-TEC) konferenciáján Chris Wright amerikai energiaügyi miniszterrel és közép-európai partnerekkel tárgyal a térség kőolaj- és földgázellátásáról. Kapitány István közlése szerint a megbeszélések egyik fontos témája az amerikai mentesség további meghosszabbításának lehetősége, valamint a következő időszak energia-beszerzéseinek előkészítése lesz.