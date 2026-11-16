Megszólalt Seszták Miklós ügyvédje: Ha nem tudják, kié a pénz, honnan tudják, hogy a Seszták-ügyhöz kapcsolódik?

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Újabb alapvető kérdést vetett fel a Seszták-ügyben lefoglalt 6,5 milliárd forinttal kapcsolatban a volt miniszter ügyvédje. Papp Gábor a Magyar Nemzetnek elmondta: vasárnap estére beigazolódott, amit már szombaton hangsúlyozott, vagyis hogy egyelőre nem bizonyított, kié a hatóságok által megtalált hatalmas készpénzvagyon. A védő szerint azonban ennél is fontosabb kérdés, hogy ha a nyomozók a pénz tulajdonosát sem ismerik, milyen alapon kötik az összeget a Seszták Miklóssal szemben folytatott büntetőeljáráshoz.

Pámer Dávid
2026. 11. 16. 14:19
Megszólalt Seszták Miklós ügyvédje: Ha nem tudják, kié a pénz, honnan tudják, hogy a Seszták-ügyhöz kapcsolódik?
Papp Gábor szerint nem köthető ügyfeléhez a megtalált pénz. Forrás: Hír TV
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