Seszták-ügy: Magyar Péternek mennie kell, ha nem bizonyítják a vádakat, állítja a Fidesz

A hatóságoknak tisztázniuk kell az ügyet, Magyar Péternek pedig vállalni a felelősséget

Hozzátette: a Fidesz a sejtelmes politikai üzenetek helyett az igazság haladéktalan tisztázását követeli. Mint megírtuk Bóka János, a Fidesz frakcióvezetője a Seszták-ügy új fejleményei kapcsán közölte, hogy a történtek összeegyeztethetetlenek a párt értékeivel, és felszólította Seszták Miklóst parlamenti mandátumának visszaadására. Latorcai Csaba, a KDNP ügyvezető alelnöke pedig bejelentette, hogy fegyelmi és etikai eljárást kezdeményeznek a politikussal szemben, párttagságát pedig az eljárás idejére felfüggesztik.

Fotó: Hatlaczki Balázs

A megszorítások miatt is terelnek

Deutsch szerint Magyar Péter a látványos hatósági akciókkal a kormányzati kudarcokról, a Tiszát érintő ügynökbotrányról és mindenekelőtt a brutális adóemeléseket és megszorításokat tartalmazó költségvetési javaslatról próbálja elterelni a figyelmet.

– Folyamatosan előre menekül, fel akarja forgatni, fel akarja perzselni az országot, csak azért, hogy ne derüljön ki: a választások előtt és a választások után is mindvégig hazudott – fogalmazott a politikus, hozzátéve, hogy a Fidesz–KDNP képviselői a költségvetés parlamenti vitájában a kormány intézkedéseire helyezik a hangsúlyt.

Deutsch leszögezte, hogy a Fideszt a politikai támadásokkal nem lehet megfélemlíteni vagy felszámolni.

Minket nem tud megijeszteni Magyar Péter. Minket nem tud szétverni, felszámolni Magyar Péter

– jelentette ki. Videóját Varga Judit korábbi parlamenti meghallgatásának üzenetét felidézve zárta: – Ne féljetek Magyar Pétertől, ne hagyjátok, hogy a belőle áradó gyűlölet átvegye a szeretet helyét a szívetekben. Harcoljunk a politikai önkény ellen, és álljunk ki a szabadságért!