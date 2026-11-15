Rendkívüli

Seszták-ügy: Magyar Péternek mennie kell, ha nem bizonyítják a vádakat, állítja a Fidesz

Seszták-ügy: Magyar Péternek mennie kell, ha nem bizonyítják a vádakat, állítja a Fidesz

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Magyar Nemzet

Politikai leszámolással, a hatóságok utasítgatásával és az egypártrendszer kiépítésének szándékával vádolta meg Magyar Pétert Deutsch Tamás. A fideszes EP-képviselő Facebook-videójában arról beszélt, hogy a Tisza-kormány fél éve folytat erőszakos politikai hadjáratot az ellenzék ellen, miközben a látványos hatósági akciókkal a kormányzati kudarcokról, az ügynökbotrányról és a megszorításokat tartalmazó költségvetésről próbálja elterelni a figyelmet. Deutsch a Seszták Miklóshoz kötött milliárdok ügyében egyértelmű bizonyítékokat követelt.

Kárpáti András
2026. 11. 15. 13:02
Magyar Péter még a nyomozás tisztázása előtt vádaskodni kezdett
Magyar Péter még a nyomozás tisztázása előtt vádaskodni kezdett Fotó: Vémi Zoltán

A hatóságoknak tisztázniuk kell az ügyet, Magyar Péternek pedig vállalni a felelősséget

Hozzátette: a Fidesz a sejtelmes politikai üzenetek helyett az igazság haladéktalan tisztázását követeli. Mint megírtuk Bóka János, a Fidesz frakcióvezetője a Seszták-ügy új fejleményei kapcsán közölte, hogy a történtek összeegyeztethetetlenek a párt értékeivel, és felszólította Seszták Miklóst parlamenti mandátumának visszaadására. Latorcai Csaba, a KDNP ügyvezető alelnöke pedig bejelentette, hogy fegyelmi és etikai eljárást kezdeményeznek a politikussal szemben, párttagságát pedig az eljárás idejére felfüggesztik.

20261019 Budapest Az Országgyűlés plenáris ülése. fotó: Hatlaczki Balázs HB Origo képen: Magyar Péter miniszterelnök
Fotó: Hatlaczki Balázs

A megszorítások miatt is terelnek

Deutsch szerint Magyar Péter a látványos hatósági akciókkal a kormányzati kudarcokról, a Tiszát érintő ügynökbotrányról és mindenekelőtt a brutális adóemeléseket és megszorításokat tartalmazó költségvetési javaslatról próbálja elterelni a figyelmet.

– Folyamatosan előre menekül, fel akarja forgatni, fel akarja perzselni az országot, csak azért, hogy ne derüljön ki: a választások előtt és a választások után is mindvégig hazudott – fogalmazott a politikus, hozzátéve, hogy a Fidesz–KDNP képviselői a költségvetés parlamenti vitájában a kormány intézkedéseire helyezik a hangsúlyt.

Deutsch leszögezte, hogy a Fideszt a politikai támadásokkal nem lehet megfélemlíteni vagy felszámolni.

Minket nem tud megijeszteni Magyar Péter. Minket nem tud szétverni, felszámolni Magyar Péter

– jelentette ki. Videóját Varga Judit korábbi parlamenti meghallgatásának üzenetét felidézve zárta: – Ne féljetek Magyar Pétertől, ne hagyjátok, hogy a belőle áradó gyűlölet átvegye a szeretet helyét a szívetekben. Harcoljunk a politikai önkény ellen, és álljunk ki a szabadságért!

Magyar PéterFideszTisza-kormány

Komment

Összesen 4 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

A Magyar Nemzet konzervatív, nemzeti-kulturális hetilap, amely nemcsak híreket közöl, hanem értelmezi is a világot. Hiteles szerzőkkel, mélyebb összefüggésekkel és időtálló gondolatokkal segít eligazodni a közélet, a kultúra, a történelem és a mindennapi élet kérdéseiben.

Előfizetek a hetilapra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Néző László
idezojelekhalandzsa

Kiszera méra bávatag

Néző László avatarja

A halandzsa szónak van egy másik jelentéstartománya is, így nevezik a nagyképű, üres fecsegést, a mellébeszélést is. Na ebben viszont tökéletesen otthon van Magyar Péter, perfektül bírja ezt a „nyelvet”.

A Magyar Nemzet konzervatív, nemzeti-kulturális hetilap, amely nemcsak híreket közöl, hanem értelmezi is a világot. Hiteles szerzőkkel, mélyebb összefüggésekkel és időtálló gondolatokkal segít eligazodni a közélet, a kultúra, a történelem és a mindennapi élet kérdéseiben.

Előfizetek a hetilapra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu