„Ne féljenek Magyar Pétertől!” – Varga Judit üzent az embereknek

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„Ne féljenek Magyar Pétertől!” – üzente Varga Judit a Patrióta műsorában azoknak, akik elkeseredtek vagy kétségbeestek a jelenlegi helyzet miatt. A volt igazságügyi miniszter arra kérte az embereket, hogy őrizzék meg a reményt, és ne hagyják, hogy a kormányfőből áradó gyűlölet átvegye a szeretet helyét a szívükben. Varga Judit egyúttal köszönetet mondott mindazoknak, akik az elmúlt három évben jókívánságaikkal és imáikkal erőt adtak neki.

Kárpáti András
2026. 11. 11. 14:54
„Ne féljenek Magyar Pétertől!” – Varga Judit üzent az embereknek
Varga Judit volt igazságügyi miniszter arra kérte az embereket, hogy ne féljenek Magyar Pétertől, és ne engedjenek teret a kormányfőből áradó gyűlöletnek. Forrás: Facebook
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