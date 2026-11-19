Balra Infantino másik kihívója, a japán Kozo Tashima és a FIFA jelenlegi elnöke - Fotó: MUSTAFA YALCIN / ANADOLU AGENCY

Kozo Tashima a Japán Labdarúgó-szövetség tiszteletbeli elnöke. A 68 éves sportvezető korábban játszott a japán labdarúgó-válogatottban, majd utánpótlásedző lett. 2015 óta tagja a FIFA Tanácsának. Tashima az első japán sportvezető, aki elindul a FIFA elnöki posztjáért. A japán szövetség november 17-én hivatalosan is benyújtotta a jelölését. A Reuters november 18-i beszámolója szerint öt ázsiai nemzeti szövetség támogatását szerezte meg, vagyis teljesítette az indulás minimális feltételét. A japán jelölt programjának középpontjában a FIFA irányításának átláthatóbbá tétele és az elszámoltathatóság erősítése áll.

Tashima különleges helyzetben van, mert belülről ismeri a FIFA működését, hiszen több mint egy évtizede tagja a szervezet legfontosabb döntéshozó testületének.

Számára nehézséget okozhat, hogy az ázsiai kontinentális szövetség, az AFC vezetése korábban nyilvánosan kiállt Infantino mellett. Salman bin Ibrahim Al Khalifa, az AFC elnöke októberben megerősítette, hogy támogatja a hivatalban lévő FIFA-elnök újraválasztását. Vagyis Tashima mögött nincs ott az ázsiai konföderáció támogatása.

A svájci Ramon Vega (balra) is FIFA-elnök szeretne lenni - Fotó: MARKKU ULANDER / LEHTIKUVA

A harmadik próbálkozó Ramon Vega, korábbi svájci válogatott labdarúgó. Az 54 éves egykori középhátvéd a Tottenham Hotspurben is futballozott, és korábban három alkalommal (2015, 2019, 2023) is megpróbálkozott a FIFA elnöki tisztségének megszerzésével. A svájci sportember ezúttal is a futballban szerzett tapasztalatára és üzleti kapcsolataira alapoz. Állítása szerint az elmúlt évtizedben több mint 140 országot keresett fel, hogy támogatást szerezzen elképzeléseihez. Vega indulása azért is figyelemre méltó, mert honfitársa, Infantino ellen próbál versenybe szállni. Meg azért is, mert abban biztosak lehetünk, hogyha Vega nem lép vissza, azzal a francia elnökjelöltet gyengíti.