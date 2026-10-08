Megvan Infantino első kihívója: a magyar futball történelmi sikerének elszenvedője volt

Az UEFA-tagszövetségek fő tisztviselői csütörtökön Berlinben egyeztetnek. Az biztos, hogy az európai szövetség elnöke, Aleksander Ceferin nem lesz FIFA-elnökjelölt, ő az UEFA élén tervez újabb ciklust eltölteni.

Infantino európai támogatásra semmiképpen sem számíthat, akárki is indul vele szemben. Az afrikai, a közel-keleti és a dél-amerikai szövetségek viszont jó eséllyel támogatják majd a 2016 óta a szervezet élén álló sportdiplomata újraválasztását.

Az elnöki pozícióra november 18-ig lehet jelentkezni, a választást a jövő márciusi FIFA-kongresszuson tartják.