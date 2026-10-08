Megvan Infantino első kihívója: a magyar futball történelmi sikerének elszenvedője volt

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Gianni Infantino ellen honfitársa, Ramon Vega tervez indulni a Nemzetközi Labdarúgó-szövetség (FIFA) elnöki székéért. Infantino távozását elsősorban az európai és az észak-amerikai szövetség képviselői szeretnék elérni, de Vega előtt még nem jelentkezett ellenjelölt. Ramon Vega a svájci válogatottal szerepelt Európa-bajnokságon, a Grasshoppers színeiben pedig játszott a Ferencváros elleni BL-meccsen, amely mindmáig a magyar futball egyetlen győztes meccse az elitsorozat főtábláján.

Koczó Dávid
2026. 10. 08. 16:17
Sokan úgy gondolják, hogy ideje lenne elköszönnie: Gianni Infantino FIFA-elnök első kihívója a szintén svájci Ramon Vega Fotó: NurPhoto via AFP/Andrea Amato

Az UEFA-tagszövetségek fő tisztviselői csütörtökön Berlinben egyeztetnek. Az biztos, hogy az európai szövetség elnöke, Aleksander Ceferin nem lesz FIFA-elnökjelölt, ő az UEFA élén tervez újabb ciklust eltölteni.

Infantino európai támogatásra semmiképpen sem számíthat, akárki is indul vele szemben. Az afrikai, a közel-keleti és a dél-amerikai szövetségek viszont jó eséllyel támogatják majd a 2016 óta a szervezet élén álló sportdiplomata újraválasztását.

Az elnöki pozícióra november 18-ig lehet jelentkezni, a választást a jövő márciusi FIFA-kongresszuson tartják.

 

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Pilhál György
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Az aljasság minősített fokozata, amikor valakik abban lelik örömüket, hogy saját nemzetük millióit fosztják meg a fölemelő érzéstől: magyarországi olimpia. Momentumék ezt tették.

A Magyar Nemzet konzervatív, nemzeti-kulturális hetilap, amely nemcsak híreket közöl, hanem értelmezi is a világot. Hiteles szerzőkkel, mélyebb összefüggésekkel és időtálló gondolatokkal segít eligazodni a közélet, a kultúra, a történelem és a mindennapi élet kérdéseiben.

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