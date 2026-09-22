A FIFA elnöke békülni próbál, elmondta, hogyan találná meg a közös hangot

Infantino pozíciójára egyre nagyobb nyomás nehezedik, jövő márciusban így is elindul (negyedszer) a FIFA elnöki posztjáért, amelyet 2016 óta tölt be. Dél-Amerikában (CONMEBOL) és Afrikában (CAF) jellemzően támogatják őt, vagyis nem elképzelhetetlen az újraválasztása, ő viszont elmondása szerint minden taggal megfelelő összhangot keres. – Feladatom, hogy mind a 211 tagszövetséget méltányosan szolgáljam függetlenül attól, milyen álláspontot képviselnek egy-egy konkrét kérdésben – tette hozzá a levelében a sportvezető, aki vasárnap Észak-Korea, Kolumbia, Olaszország és Spanyolország közül valamelyiknek várhatóan átadja a Lengyelországban zajló U20-as női világbajnokság győztesnek járó trófeáját.

A javasolt külső felülvizsgálat fontos lehet a FIFA irányításának jövője szempontjából, a hatása ugyanakkor nagyban függ majd attól, hogy mennyire lesz független, valamint hogy a reformok milyen mértékben reagálnak a kritikusok által felvetett problémákra.