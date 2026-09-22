Martos Győző halála nem csak a Fradi-drukkereket rázta meg

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Amilyen csendes volt az élete, olyan halkan távozott közülünk. Martos Győző halála mindenkit megrázott, aki szereti a magyar labdarúgást és a Ferencvárost. A most következő műsorban rá emlékezünk.

Lantos Gábor
2026. 09. 22. 5:50
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martos győzőhalálferencváros

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A Magyar Nemzet konzervatív, nemzeti-kulturális hetilap, amely nemcsak híreket közöl, hanem értelmezi is a világot. Hiteles szerzőkkel, mélyebb összefüggésekkel és időtálló gondolatokkal segít eligazodni a közélet, a kultúra, a történelem és a mindennapi élet kérdéseiben.

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