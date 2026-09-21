Még ez is: páros lábbal szállt bele Merzbe a CDU koalíciós partnere a csúfos választási vereség után

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A kancellár rosszul ítéli meg a helyzetet Manuela Schwesig szerint. Mecklenburg–Elő-Pomeránia SPD-s miniszterelnöke elutasította a személyeskedő és célzott, választási kampányát ért kritikákat, és Merznek üzent, miután Merz pártja, a CDU csúfosan leszerepelt a tartományi választáson.

Lipcsey-Bidló Katalin
2026. 09. 21. 17:30
Manuela Schwesig Fotó: FLORIAN GAERTNER Forrás: Photothek Media Lab
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Bas és Klingbeil egyébként már a választás másnapján az országos reformcsomag módosítását követelték. Bár a reformok szükségesek, azoknak igazságosnak kell lenniük – jelentette ki Klingbeil, az SPD vezetője. Mint mondták:

Kiállunk e koalíció mellett, de a dolgok nem folytatódhatnak úgy, ahogy az elmúlt hónapokban történt. 

„Nem fog működni, ha egyszerűen csak folytatjuk a korábbiakat, és azt magyarázzuk, hogy »Csak következetesebben kell csinálnunk, amit eddig csináltunk, és akkor remélhetőleg az emberek megértik«” – mondja Klingbeil Friedrich Merzre utalva, bár a kancellár nevét nem említette.

Borítókép: Manuela Schwesig (Fotó: AFP)

NémetországCDU/CSUválasztásSPDMecklenburg-Elő-Pomeránia

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