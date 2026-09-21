Még ez is: páros lábbal szállt bele Merzbe a CDU koalíciós partnere a csúfos választási vereség után

Bas és Klingbeil egyébként már a választás másnapján az országos reformcsomag módosítását követelték. Bár a reformok szükségesek, azoknak igazságosnak kell lenniük – jelentette ki Klingbeil, az SPD vezetője. Mint mondták:

Kiállunk e koalíció mellett, de a dolgok nem folytatódhatnak úgy, ahogy az elmúlt hónapokban történt.

„Nem fog működni, ha egyszerűen csak folytatjuk a korábbiakat, és azt magyarázzuk, hogy »Csak következetesebben kell csinálnunk, amit eddig csináltunk, és akkor remélhetőleg az emberek megértik«” – mondja Klingbeil Friedrich Merzre utalva, bár a kancellár nevét nem említette.

Borítókép: Manuela Schwesig (Fotó: AFP)