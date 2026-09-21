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Megszólalt a Mol az Ukrajnának építendő üzemanyagtárolóról

Célkeresztet rajzolhat Magyarországra az Ukrajnának épülő üzemanyagtároló

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A Mol és a Naftohaz megállapodása látszólag a régiós ellátásbiztonságot szolgálja, ám a szigorú uniós szankciók, a titkolózás és a lehetséges célponttá válás komoly kérdéseket vet fel.

Somogyi Orsolya
2026. 09. 21. 14:53
A Mol és a Naftohaz megállapodása alapján a magyar-ukrán határ közelében épülhet új üzemanyagtároló Fotó: Mártonfai Dénes
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Célkereszt kerül Magyarországra?

Az új beruházás célkeresztet rajzol Magyarországra. Az elmúlt hónapok arról szóltak, hogy Oroszország és Ukrajna is az ellenséges fél energetikai infrastruktúrája ellen célzott támadásokat hajtott végre. Éppen ezen a hétvégén is Ukrajna a moszkvai olajfinomítót támadta drónokkal, de az ukrán infrastruktúrát is rengeteg orosz támadás éri. Az, hogy Magyarországon dedikáltan Ukrajna ellátásához szükséges létesítmény épül, jelentősen megnöveli a geopolitikai veszélyeket

– állítja Hortay Olivér, aki szerint e kockázat mellett más aggasztó tények is vannak ebben a hírben. Például, hogy a dízelválság közepette Ukrajna ellátásával foglalkozik Magyarország, ahelyett, hogy a saját ellátását intézné, lehetőleg minél olcsóbban.

Ráadásul az egész megállapodásról a Naftohaz vezetőjétől, az ukrán sajtóból értesülhettünk, a magyar felek egyelőre hallgatnak a beruházásról: nem világos, hogy pontosan hol épül a tároló és milyen ütemezéssel.

– Önmagában az is érdekes kérdés, hogy a Magyarországról Ukrajnába irányuló export mennyire éri meg, amikor a szomszédunkban jóval alacsonyabbak az üzemanyagárak. A projektről nem tudunk részleteket, sem a finanszírozási, sem az üzleti modellt nem ismerjük, egyelőre a szándéknyilatkozat született meg. De általánosságban a tároló létesítményekről elmondható, hogy vagy ellátásbiztonsági célt szolgálnak, vagy kereskedelmit azaz, hogy az olcsón betárolt üzemanyagot később drágábban eladhassák. Ha Ukrajnában olcsóbb az üzemanyag, mint nálunk, akkor nem teljesen világos, hogy ezt miként lehetne lebonyolítani. Ezzel együtt a gazdasági értékeléshez meg kell várni a projekt részleteit – fogalmazot, majd hozzátette:

a most rendelkezésre álló információk alapján ez inkább politikai természetű beruházásnak tűnik, erre utal az is, hogy az Ukrajna támogatásáról szóló Kárpáti Nyolcak nevű esemény alatt született a megállapodás.

 

ukrajnac8szerhij fedorenko

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