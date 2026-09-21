Erős kritikát kapott a kormány: a Tisza most teszi tönkre a közúti közlekedést

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Látható, hogy idén a módosított költségvetés szerint is 127 milliárd forinttal több útdíjat szed be a kormány, mint amennyit rákölt az úthálózatra az eredeti szerződés szerinti díjak mellett is! Még ezt a kiadást is tovább akarja csökkenteni? Milyen tételeket tart feleslegesnek? Azt tudjuk, hogy a Kőszeg-Szombathely-Körmend és a Békéscsaba melletti gyorsforgalmi utak építését már leállította a kormány, de miket akar még leállítani? – tette fel a kérdéseket Szalai Piroska, a Fidesz képviselője.

Kiss Gergely
2026. 09. 21. 13:27
A gazdaság is megérezné, ha a Tisza-kormány veszélybe sodorja az autópályák fenntartását Fotó: Molcsányi Máté
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Szalai Piroska kiemelte, hogy van egy különösen fontos pénzügyi különbség a korábbi koncessziós szerződésekkel: 

ezeket a több ezer milliárdos fejlesztéseket nem úgy finanszírozzák, hogy az állam előre kifizeti az építési számlát. A koncesszor a bővítéseket és új építéseket jelentős saját forrásból és piaci hitelekből finanszírozza.

A költségvetésben van pénz a fejlesztésre

A most tárgyalás alatt levő 2026-os költségvetés módosítás szerint a költségvetés teljes útdíj bevétele idén 693,0 milliárd forint lesz (8 milliárddal több, mint az eredeti előirányzat volt). Ebből 552,6 milliárd forint a megtett úttal arányos útdíjbevétel (a teherautók E-útdíja) és 140,4 milliárd forint az időarányos útdíjbevétel (E-matrica bevétel). A bevételek az első hét hónapban közel időarányosan teljesültek, már július végéig befolyt 410,4 milliárd forint a Pénzügyminisztérium júliusi államháztartási részletes jelentése szerint. (Az augusztusi részletes jelentés jövő kedden jön ki majd). 

A költségvetés tervezett idei kiadása (az „Úthálózat rendelkezésre állási díja” soron) 566 milliárd forint, ami két tételből áll: egyik az új gyorsforgalmi úthálózat koncessziós díjai (396 milliárd forint), másik pedig a régi M5 és M6 PPP költsége (170 milliárd forint). Ebből az első szerződését kívánják most felbontani.

– Látható, hogy idén a módosított költségvetés szerint is 127 milliárd forinttal több útdíjat szed be a kormány, mint amennyit rákölt az úthálózatra az eredeti szerződés szerinti díjak mellett is! Még ezt a kiadást is tovább akarja csökkenteni? Milyen tételeket tart feleslegesnek? Már az tudjuk, hogy a Kőszeg-Szombathely-Körmend és a Békéscsaba melletti gyorsforgalmi utak építését már leállította a kormány, de miket akar még leállítani? – sorolta a kérdéseket a képviselő.

Tény továbbá az is, hogy az utakon nemcsak magánautózás történik. A magyar GDP kb. 5 százalékát termeli a közúti szállítmányozás, fuvarozás ágazata, s ennek kb. 75 százaléka a gyorsforgalmi utakon és az autópályákon történik. Tehát ez kb. 3500 milliárd forint. 

– Mostani áron ennyi GDP sorsa múlik azon, hogy a hazai közutakon lehet-e logisztikai szolgáltatást végezni, s közvetetten még több ágazat eredményére is kihat. Az összeg folyóáron és volumenében is évről évre nő, persze csak addig, míg megfelelő minőségűek az útjaink, időben és költségét tekintve is megéri magyar utakon szállítani, s nem lesz gyorsabb Magyarországot kikerülve külföldön szállítmányozni. A Tisza nem épít, hanem rombol. 
Hagyja tönkremenni az útjainkat, ezzel együtt gyengíti a magyar gazdaságot – tette hozzá Szalai Piroska.
 

autópályakoncesszióSzalai Piroska

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