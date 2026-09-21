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Vészhelyzet a repülőtereken: hétéves mélyponton az üzemanyagkészletek

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A kora őszi utazási szezon kellős közepén kapta meg Európa a legrosszabb hírt az energiapiacról: a kontinens repülőtereit kiszolgáló finomítói hálózatok kerozinkészletei hétéves mélypontra süllyedtek. A negyedik negyedévben kritikus üzemanyaghiány sújthatja a légikikötőket. Közép- és Kelet-Európa, köztük a belgrádi Nikola Tesla repülőtér már megkongatta a vészharangot, és a dominóhatás pillanatok alatt elérheti a többi repteret. Járatkimaradások, kényszerű technikai tankolások és drasztikus jegyáremelkedés fenyegeti az európai légiközlekedést.

Odrobina Kristóf
2026. 09. 21. 10:18
Fotó: ATTILA KISBENEDEK Forrás: AFP
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Ha súlyosbodik a kerozinhiány, komoly bajba kerülhetnek a régi repülőterei (Fotó: MATEUSZ WLODARCZYK / NurPhoto)
Ha súlyosbodik a kerozinhiány, komoly bajba kerülhetnek a régi repülőterei (Fotó: MATEUSZ WLODARCZYK / NurPhoto)

Ha egy repülőtéren teljesen elfogy a kerozin, a gépek egyszerűen nem tudnak felszállni. Első körben a rövid távú, fapados járatokat törölhetik. Mivel a kerozin a légitársaságok működési költségének közel 30-40 százalékát teszi ki, a szűkös kínálat miatti áremelkedést azonnal átterhelik a fogyasztókra. Az őszi városnézések és a téli ünnepi időszak repülőjegyei így rekordáron kelhetnek el.

Azt már eddig is tudni lehetett, hogy az európai dízel- és kerozintartalékok történelmi mélyponton állnak a téli főszezon előtt. Ha a finomítók tervezett őszi karbantartásai elhúzódnak, vagy az időjárás hirtelen hidegebbre fordul – ami a lakossági fűtőolaj-keresletet is megdobja –, Európa légiközlekedése könnyen megbénulhat.

légiközlekedéskerozinüzemanyag

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