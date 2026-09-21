Rendkívüli

„Osztoznunk kell a boldogtalanságban”: Costa európai körútja után már új brüsszeli adókról beszél

A tiszás cinizmus az egyik friss alkotmánybírójuk karrierjét is derékba törheti

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Magyar Nemzet

Hiába állította be a Tisza Párt alkotmányos elvként a 70 éves alkotmánybírói korhatár visszaállítását, egy beszédes körülmény arra utal, hogy a változtatás politikai eszköz lehetett. Amint a Tűzfalcsoport felhívta rá a figyelmet, a napokban megválasztott új alkotmánybírák egyike, Orosz Árpád Gábor 67 éves, így a jelenlegi szabályok alapján nem töltheti ki a kilenc évre szóló mandátumát. A blog szerint ebből az következik: vagy idő előtt távozik a testületből, vagy a Tisza később módosítja a saját maga által visszaállított korhatárt.

Kárpáti András
2026. 09. 21. 10:12
Forrás: Facebook
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.
alkotmánybíróságtűzfalcsoportpolt péterMagyar Péter

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet konzervatív, nemzeti-kulturális hetilap, amely nemcsak híreket közöl, hanem értelmezi is a világot. Hiteles szerzőkkel, mélyebb összefüggésekkel és időtálló gondolatokkal segít eligazodni a közélet, a kultúra, a történelem és a mindennapi élet kérdéseiben.

Előfizetek a hetilapra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Sitkei Levente
idezojelekskócia

Kelták ráznák le a brit igát

Sitkei Levente avatarja

Ez az első olyan helyzet a történelemben, hogy az Egyesült Királyságon belül viszonylag széles körű autonómiával rendelkező országok főminiszterei mind a függetlenség oldalán állnak.

A Magyar Nemzet konzervatív, nemzeti-kulturális hetilap, amely nemcsak híreket közöl, hanem értelmezi is a világot. Hiteles szerzőkkel, mélyebb összefüggésekkel és időtálló gondolatokkal segít eligazodni a közélet, a kultúra, a történelem és a mindennapi élet kérdéseiben.

Előfizetek a hetilapra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.