A tiszás cinizmus az egyik friss alkotmánybírójuk karrierjét is derékba törheti
Hiába állította be a Tisza Párt alkotmányos elvként a 70 éves alkotmánybírói korhatár visszaállítását, egy beszédes körülmény arra utal, hogy a változtatás politikai eszköz lehetett. Amint a Tűzfalcsoport felhívta rá a figyelmet, a napokban megválasztott új alkotmánybírák egyike, Orosz Árpád Gábor 67 éves, így a jelenlegi szabályok alapján nem töltheti ki a kilenc évre szóló mandátumát. A blog szerint ebből az következik: vagy idő előtt távozik a testületből, vagy a Tisza később módosítja a saját maga által visszaállított korhatárt.
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