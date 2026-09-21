Majomnak öltözött AEK-futballistáról és bundázó bíróról beszélt az elnök

– A kilencvenes és a kétezres években adtak büntetőket ilyen műesésekre.

Jovics felvette a farsangi maszkot, majomnak öltözött, és kapott egy kamu tizenegyest.

Ha valaki azt mondja, hogy ez jó ítélet volt, én többé nem lépek be futballstadionba – mondta a Volosz elnöke.

Bár majomnak itt nem konkrétan Jovicsot nevezte, a kijelentésének lehetnek következményei, ahogyan már korábban is történt hasonló: 2024 elején a Kifiszia játékosát, Andrews Tettehet lemajmozta, amely miatt Ahilleasz Beosz három hónapos eltiltást és súlyos pénzbírságot kapott.

A kétpontos Volosz az Arisz vendégeként, míg a 11 ponttal harmadik AEK a kupagyőztes OFI Kréta ellen játszik a görög bajnokság következő fordulójában, a válogatottszünetet követően.