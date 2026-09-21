Majomnak öltözött AEK-futballistáról és bundázó bíróról beszélt az elnök

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A görög labdarúgó-bajnokság 5. fordulójában a címvédő AEK Athén 2-1-re nyert a Volosz otthonában. A vendégektől Varga Barnabás sérülés miatt hiányzott, Vitális Milán kezdőként egy félidőt kapott. A találkozó után a hazaiak elnöke nagy jelenetet rendezett a pályán, majd a nyilatkozatában is.

Wiszt Péter
2026. 09. 21. 7:09
Vitális Milán egy félidőt kapott a Volosz ellen Forrás: Instagram.com/aekfc_official
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– A kilencvenes és a kétezres években adtak büntetőket ilyen műesésekre. 

Jovics felvette a farsangi maszkot, majomnak öltözött, és kapott egy kamu tizenegyest.

Ha valaki azt mondja, hogy ez jó ítélet volt, én többé nem lépek be futballstadionba – mondta a Volosz elnöke.

Bár majomnak itt nem konkrétan Jovicsot nevezte, a kijelentésének lehetnek következményei, ahogyan már korábban is történt hasonló: 2024 elején a Kifiszia játékosát, Andrews Tettehet lemajmozta, amely miatt Ahilleasz Beosz három hónapos eltiltást és súlyos pénzbírságot kapott.

A kétpontos Volosz az Arisz vendégeként, míg a 11 ponttal harmadik AEK a kupagyőztes OFI Kréta ellen játszik a görög bajnokság következő fordulójában, a válogatottszünetet követően.

 

görög fociVoloszVitális MilánLuka JovicsAEK Athén

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