Ennyi volt, Merz pártja kizúgott a parlamentből is – az AfD újabb tartományt húzott be, de kormányt nem alakíthat

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Szász-Anhalt után Mecklenburg-Elő-Pomerániát is behúzta a jobboldali Alternatíva Németországért (AfD) – igaz, a baloldali koalíció miatt kormányozni nem tud majd. Eközben Friedrich Merz kancellár pártja, a Kereszténydemokrata Unió (CDU) a parlamenti küszöb alá zuhanva története során először kiesett a helyi törvényhozásból. A CDU-n belül egyre nagyobb az elégedetlenség, a többség szerint egy ekkora történelmi pofon nem maradhat következmények nélkül. Merz ennek ellenére határozottan elutasította a lemondást, és a megkezdett reformprogram folytatását jelentette be.

Odrobina Kristóf
2026. 09. 21. 5:14
Fotó: MICHAEL KAPPELER Forrás: DPA
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Van mozgástér Merz leváltására a CDU-ban, de kockázatos

A párton belüli elégedetlenség motorjai a tartományi szervezetek vezetői, különösen azok, akiknek a saját bázisukon kell szembenézniük a szavazók elvesztésével. A szász-anhalti fiaskó után a mecklenburgi kiesés olyan pont, ami után már a nyugati, hagyományosan erősebb CDU-bástyák vezetői (például Észak-Rajna-Vesztfália vagy Baden-Württemberg irányítói) is úgy érezhetik, hogy Merz személye és a szövetségi kormány reformjai közvetlen veszélyt jelentenek az ő helyi pozícióikra is.

Újabb tartományt húzott be az AfD, újabb tartományt bukott a CDU (Fotó: JENS BUTTNER / DPA)
Újabb tartományt húzott be az AfD, újabb tartományt bukott a CDU (Fotó: JENS BUTTNER / DPA)

A következő napokban várhatóan zárt ajtók mögötti egyeztetések kezdődnek, ahol a tartományi miniszterelnökök és hangadó emberek megpróbálják meggyőzni Merzet arról, hogy a párt és az ország érdekében önként adja át a helyét egy konszenzusos utódnak. Ha Merz ennek is ellenáll, a nyomásgyakorlást áttehetik a szövetségi parlamenti frakcióra. Ha a képviselők többsége kihátrál mögüle, a kormányzás technikailag bénul meg, ami már tarthatatlan helyzetet teremtene a számára.

Amennyiben a belső tárgyalások nem vezetnek eredményre, a radikálisabb szárny megpróbálhatja hivatalos úton is megkérdőjelezni Merz pártelnöki legitimációját. Ehhez egy rendkívüli pártkongresszus összehívását kell elérniük, ahol új pártvezetést választhatnának.

Ez a lépés ugyanakkor hatalmas kockázattal jár a CDU számára, hiszen egy ilyen belső csata a nyilvánosság előtt zajlana, ami tovább rombolhatná a párt választói megítélését.

Ráadásul egy kongresszus megszervezése heteket vesz igénybe, miközben a kormánynak működnie kellene. Nem mellékes az sem, hogy a belső ellenzéknek fel kell mutatnia egy olyan integratív figurát, akit a párt keleti (konzervatívabb, az AfD-vel versengő) és nyugati (mérsékeltebb, középre húzó) szárnya is egyaránt elfogad.

AfDNémetországCDUFriedrich Merz

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