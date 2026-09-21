Ennyi volt, Merz pártja kizúgott a parlamentből is – az AfD újabb tartományt húzott be, de kormányt nem alakíthat

Van mozgástér Merz leváltására a CDU-ban, de kockázatos

A párton belüli elégedetlenség motorjai a tartományi szervezetek vezetői, különösen azok, akiknek a saját bázisukon kell szembenézniük a szavazók elvesztésével. A szász-anhalti fiaskó után a mecklenburgi kiesés olyan pont, ami után már a nyugati, hagyományosan erősebb CDU-bástyák vezetői (például Észak-Rajna-Vesztfália vagy Baden-Württemberg irányítói) is úgy érezhetik, hogy Merz személye és a szövetségi kormány reformjai közvetlen veszélyt jelentenek az ő helyi pozícióikra is.

Újabb tartományt húzott be az AfD, újabb tartományt bukott a CDU (Fotó: JENS BUTTNER / DPA)

A következő napokban várhatóan zárt ajtók mögötti egyeztetések kezdődnek, ahol a tartományi miniszterelnökök és hangadó emberek megpróbálják meggyőzni Merzet arról, hogy a párt és az ország érdekében önként adja át a helyét egy konszenzusos utódnak. Ha Merz ennek is ellenáll, a nyomásgyakorlást áttehetik a szövetségi parlamenti frakcióra. Ha a képviselők többsége kihátrál mögüle, a kormányzás technikailag bénul meg, ami már tarthatatlan helyzetet teremtene a számára.

Amennyiben a belső tárgyalások nem vezetnek eredményre, a radikálisabb szárny megpróbálhatja hivatalos úton is megkérdőjelezni Merz pártelnöki legitimációját. Ehhez egy rendkívüli pártkongresszus összehívását kell elérniük, ahol új pártvezetést választhatnának.

Ez a lépés ugyanakkor hatalmas kockázattal jár a CDU számára, hiszen egy ilyen belső csata a nyilvánosság előtt zajlana, ami tovább rombolhatná a párt választói megítélését.

Ráadásul egy kongresszus megszervezése heteket vesz igénybe, miközben a kormánynak működnie kellene. Nem mellékes az sem, hogy a belső ellenzéknek fel kell mutatnia egy olyan integratív figurát, akit a párt keleti (konzervatívabb, az AfD-vel versengő) és nyugati (mérsékeltebb, középre húzó) szárnya is egyaránt elfogad.