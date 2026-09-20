Lisztes villanása is kellett, hogy a Fradi megússza a pofont Nyíregyházán

Agba bombagólja döntött az MTK ellen

Az ETO FC 2-1-re nyert az MTK otthonában. A találkozó előtt felavatták a tavaly elhunyt legendás mesteredző, Garami József tiszteletére létrehozott emlékhelyet az Új Hidegkuti Nándor Stadionnál.

A gól nélküli első félidő után Szép Márton szerzett vezetést a győrieknek az 53. percben, Bognár István azonban a 64.-ben egyenlített. A három pont sorsa a 83. percben dőlt el, amikor Peter Agba remek lövéssel tekert a jobb felső sarokba.

A címvédő ETO ezzel megszerezte idénybeli első idegenbeli bajnoki győzelmét, míg az MTK ötödik hazai fellépésén harmadszor maradt pont nélkül.