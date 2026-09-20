Lisztes villanása is kellett, hogy a Fradi megússza a pofont Nyíregyházán

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A Ferencváros 1-1-es döntetlent játszott a Nyíregyháza Spartacus vendégeként a labdarúgó NB I 8. fordulójának záró mérkőzésén. A hazaiak már a 7. percben vezetést szereztek Hős Zsombor révén, de a Fradi a második félidőben egyenlített: Lisztes Krisztián látványos sarkazása után Gómez talált be. Az ETO az MTK, az Újpest pedig a ZTE ellen gyűjtötte be a három pontot vasárnap.

Szalay Attila
2026. 09. 20. 21:26
Lisztes Krisztián sarkazással főszerepet játszott a Fradi egyenlítő góljában Fotó: ATTILA KISBENEDEK Forrás: AFP
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Agba bombagólja döntött az MTK ellen

Az ETO FC 2-1-re nyert az MTK otthonában. A találkozó előtt felavatták a tavaly elhunyt legendás mesteredző, Garami József tiszteletére létrehozott emlékhelyet az Új Hidegkuti Nándor Stadionnál.

A gól nélküli első félidő után Szép Márton szerzett vezetést a győrieknek az 53. percben, Bognár István azonban a 64.-ben egyenlített. A három pont sorsa a 83. percben dőlt el, amikor Peter Agba remek lövéssel tekert a jobb felső sarokba.

A címvédő ETO ezzel megszerezte idénybeli első idegenbeli bajnoki győzelmét, míg az MTK ötödik hazai fellépésén harmadszor maradt pont nélkül.

FradiLabdarúgó NB INyíregyháza Spartacus Football Club

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