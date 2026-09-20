Iraola először cserélte le Szoboszlait, de a Liverpool győzött Tóth Alexék ellen
A Liverpool Alexander Isak góljával 1-0-ra nyert a Bournemouth otthonában a Premier League ötödik fordulójában vasárnap délután. A találkozó magyar szempontból is hozott egy érdekességet: Andoni Iraola az idényben először cserélte le Szoboszlai Dominiket, aki a 81. percben adta át a helyét Ryan Gravenberchnek. Szoboszlai az előző négy bajnokin végig a pályán volt.
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