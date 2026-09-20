Debrecenben és Diósgyőrben is a szerencsével együtt átkozzák a játékvezetőt

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Magyar Nemzet

A labdarúgó NB I 8. fordulójában a DVSC kétgólos előnyben is volt a Vasas ellen, mégis 4-2-re kikapott Debrecenben. A másodosztályban a Diósgyőr és a Gyirmót mérkőzésén is hasonlóan alakult a játék képe, ott azonban a vendégek nem tudtak gólt szerezni. Mindkét pályán a játékvezetőt és a szerencsét emelték ki a lefújást követően.

Wiszt Péter
2026. 09. 20. 7:41
A Diósgyőr július vége óta először nyert a bajnokságban Forrás: DVTK.eu
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Feczkó Tamás ellenben úgy látja, leginkább a csapatmunkának köszönheti a Diósgyőr a győzelmet. A DVTK hét, a Gyirmót 13 ponttal várja a kéthetes szünetet.

NB II, 8. forduló:

  • Diósgyőri VTK–Gyirmót FC Győr 2-0
  • Kecskeméti TE–Szeged-Csanád Grosics Akadémia 1-0
  • FC Ajka–Aqvital FC Csákvár 1-0
  • Mezőkövesd Zsóry FC–Kolorcity Kazincbarcika SC 4-1
  • FC Nagykanizsa–Videoton FC Fehérvár 1-0
  • Szentlőrinc–BVSC-Zugló vasárnap 16.00
  • Karcagi SE–HR-Rent Kozármisleny vasárnap 16.00
  • Soroksár SC–Tiszakécskei LC vasárnap 19.00

 

NB IErős GáborWeitner ÁdámGyirmótFeczkó TamásNB IIVasasDiósgyőri VTKDebreceni VSC

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet konzervatív, nemzeti-kulturális hetilap, amely nemcsak híreket közöl, hanem értelmezi is a világot. Hiteles szerzőkkel, mélyebb összefüggésekkel és időtálló gondolatokkal segít eligazodni a közélet, a kultúra, a történelem és a mindennapi élet kérdéseiben.

Előfizetek a hetilapra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Néző László
idezojelekeurópai ügyészség

Iciri-piciri szuverenitás

Néző László avatarja

Ursula von der Leyen minapi beszédében nyíltan bevallotta, elárulta, amit mindig is mondtunk: a magyarországi kormányváltásért dolgoztak.

A Magyar Nemzet konzervatív, nemzeti-kulturális hetilap, amely nemcsak híreket közöl, hanem értelmezi is a világot. Hiteles szerzőkkel, mélyebb összefüggésekkel és időtálló gondolatokkal segít eligazodni a közélet, a kultúra, a történelem és a mindennapi élet kérdéseiben.

Előfizetek a hetilapra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu