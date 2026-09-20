Debrecenben és Diósgyőrben is a szerencsével együtt átkozzák a játékvezetőt

Feczkó Tamás ellenben úgy látja, leginkább a csapatmunkának köszönheti a Diósgyőr a győzelmet. A DVTK hét, a Gyirmót 13 ponttal várja a kéthetes szünetet.
NB II, 8. forduló:
- Diósgyőri VTK–Gyirmót FC Győr 2-0
- Kecskeméti TE–Szeged-Csanád Grosics Akadémia 1-0
- FC Ajka–Aqvital FC Csákvár 1-0
- Mezőkövesd Zsóry FC–Kolorcity Kazincbarcika SC 4-1
- FC Nagykanizsa–Videoton FC Fehérvár 1-0
- Szentlőrinc–BVSC-Zugló vasárnap 16.00
- Karcagi SE–HR-Rent Kozármisleny vasárnap 16.00
- Soroksár SC–Tiszakécskei LC vasárnap 19.00
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