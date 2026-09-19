Szomorú vasárnap vár a CDU-ra — közeleg Merz búcsúja?

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Az egyik voksoláson még az sem biztos, bejut a tartományi gyűlésbe Merz pártja.

Magyar Nemzet
2026. 09. 19. 19:41
A vandalized / defaced election campaign poster featuring top candidate of the conservative Christian Democratic Union (CDU) party Stefan Evers for the upcoming Berlin state elections is pictured with the TV-tower landmark in the background, in Berlin on
Fotó: ODD ANDERSEN Forrás: AFP
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German Chancellor Friedrich Merz waves as he is driven in a GTK Boxer tank at the German army barracks in Munster, northern Germany, on April 30, 2026, as they visit the troops of the German Army. (Photo by Markus Schreiber / POOL / AFP)
Friedrich Merz német kancellár és a CDU elnöke. Fotó: Europress/AFP/ Markus Schreiber 

Egy nagy vereség, egy keserédes dobogós hely? 

Mindenesetre nyugodtnak semmiképpen sem ígérkezik a vasárnap a CDU központjában. Két héttel azután, hogy a párt csúfos vereséget szenvedett az Alternatíva Németországért-tól (AfD), a legnagyobb ellenzéki — és rendszerkritikus — politikai erőtől, most egy további kisebb keleti tartományban számíthat megsemmisítő kudarcra. 

A felmérések szerint — amelyek a németországi választások esetében általában megbízhatóak — az is kérdéses, hogy Mecklenburg-Elő-Pomerániában a CDU bejut-e egyáltalán a schwerini tartományi gyűlésbe.

Támogatottsága ugyanis még a nyárhoz képest is rohamosan csökken a volt kancellár, Angela Merkel valamikori hátországában, a legfrissebb mérés már csak 6 (!) százalékot jelez a CDU-nak. Ez csak egy százalékpontos, azaz hibahatáron belüli eltérés a bejutási küszöbtől.   

Az első helyért itt a szociáldemokrata SPD és az AfD küzd 37-36 százalékosra mért támogatottsággal. A tartományban jelenleg az SPD és a radikális Balpárt (Die Linke) kormányoz.

Berlinben eközben bukásra áll a tartományi rangú várost kormányzó CDU-SPD nagykoalíció, amelynek összesen 32 százalékosra mérik a támogatottságát; akkorára, mint Merz kormányáét is szövetségi szinten. 

A legutóbbi felmérésekben már a Balpártot mérik az élre 20-22 százalékos népszerűséggel, a CDU-t 20, az AfD-t 18 százalékra taksálják. A 3,7 milliós fővárosban — amelynek lakói negyedrészt külföldiek — új képviselőházat választanak vasárnap. 

Leomlóban a tűzfal? 

Berlin ugyan nem tartozik az AfD erős bástyái közé, de várhatóan itt is jelentősen erősödik. A napokban írtunk róla, a párt egyre jobban teret nyer országosan is a német politikában a 30 százalékos támogatottságával. Ez fokozott kihívás elé állítja az elitet, amely az egyre tarthatatlanabb „tűzfallal” próbálja elszigetelni az AfD-t, hogy az sehol se juthasson kormányra. De a szász-anhalti szenzációs eredmény nyomán — az AfD 43,8 százalékkal a 83 mandátumból 39-et szerzett a magdeburgi gyűlésben — Ulrich Siegmund, a párt ottani listavezetője most arra számít: legkésőbb decemberben meg tudják alakítani az első AfD-s vezetésű tartományi kormányt. 

06 September 2026, Saxony-Anhalt, Magdeburg: Ulrich Siegmund (center right, AfD), lead candidate and co-chair of the AfD state parliamentary group in Saxony-Anhalt, and Alice Weidel (center left, AfD), federal chair and co-chair of the AfD parliamentary group in the Bundestag, stand on stage at the AfDs election party at the Altes Theater. On Sunday (September 6, 2026), a new state parliament was elected in Saxony-Anhalt. Photo: Michael Kappeler/dpa (Photo by MICHAEL KAPPELER / dpa Picture-Alliance via AFP)
Ulrich Siegmund Alice Weidellel, az AfD országos társelnökével a szász-anhalti választás éjszakáján. Fotó: MICHAEL KAPPELER / DPA

Borítókép: Megrongált CDU-s választási plakát Berlinben, a háttérben a tévétoronnyal, a város egyik jelképével (Fotó: Odd ANDERSEN / AFP)     

tartományi választásokNémetországBerlinFriedrich MerzMecklenburg-Elő-Pomeránia

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