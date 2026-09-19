Szomorú vasárnap vár a CDU-ra — közeleg Merz búcsúja?

Friedrich Merz német kancellár és a CDU elnöke. Fotó: Europress/AFP/ Markus Schreiber

Egy nagy vereség, egy keserédes dobogós hely?

Mindenesetre nyugodtnak semmiképpen sem ígérkezik a vasárnap a CDU központjában. Két héttel azután, hogy a párt csúfos vereséget szenvedett az Alternatíva Németországért-tól (AfD), a legnagyobb ellenzéki — és rendszerkritikus — politikai erőtől, most egy további kisebb keleti tartományban számíthat megsemmisítő kudarcra.

A felmérések szerint — amelyek a németországi választások esetében általában megbízhatóak — az is kérdéses, hogy Mecklenburg-Elő-Pomerániában a CDU bejut-e egyáltalán a schwerini tartományi gyűlésbe.

Támogatottsága ugyanis még a nyárhoz képest is rohamosan csökken a volt kancellár, Angela Merkel valamikori hátországában, a legfrissebb mérés már csak 6 (!) százalékot jelez a CDU-nak. Ez csak egy százalékpontos, azaz hibahatáron belüli eltérés a bejutási küszöbtől.

Az első helyért itt a szociáldemokrata SPD és az AfD küzd 37-36 százalékosra mért támogatottsággal. A tartományban jelenleg az SPD és a radikális Balpárt (Die Linke) kormányoz.

Berlinben eközben bukásra áll a tartományi rangú várost kormányzó CDU-SPD nagykoalíció, amelynek összesen 32 százalékosra mérik a támogatottságát; akkorára, mint Merz kormányáét is szövetségi szinten.

A legutóbbi felmérésekben már a Balpártot mérik az élre 20-22 százalékos népszerűséggel, a CDU-t 20, az AfD-t 18 százalékra taksálják. A 3,7 milliós fővárosban — amelynek lakói negyedrészt külföldiek — új képviselőházat választanak vasárnap.

Leomlóban a tűzfal?

Berlin ugyan nem tartozik az AfD erős bástyái közé, de várhatóan itt is jelentősen erősödik. A napokban írtunk róla, a párt egyre jobban teret nyer országosan is a német politikában a 30 százalékos támogatottságával. Ez fokozott kihívás elé állítja az elitet, amely az egyre tarthatatlanabb „tűzfallal” próbálja elszigetelni az AfD-t, hogy az sehol se juthasson kormányra. De a szász-anhalti szenzációs eredmény nyomán — az AfD 43,8 százalékkal a 83 mandátumból 39-et szerzett a magdeburgi gyűlésben — Ulrich Siegmund, a párt ottani listavezetője most arra számít: legkésőbb decemberben meg tudják alakítani az első AfD-s vezetésű tartományi kormányt.