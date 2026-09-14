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Szász-Anhalt csak a kezdet volt: újabb rekordot döntött országosan az AfD, darabokra hullik a német politikai elit

Szász-Anhalt csak a kezdet volt: újabb rekordot döntött országosan az AfD, darabokra hullik a német politikai elit

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A jobboldali Alternatíva Németországnak (AfD) áttörte a 30 százalékos lélektani határt a szövetségi szinten, amivel eddig soha nem látott előnyre tett szert a második helyre visszaeső kereszténydemokratákkal szemben. A GMS piackutató intézet hétfő délután nyilvánosságra hozott országos felmérése egyértelművé tette, hogy a párt nemrégiben aratott szász-anhalti sikere nem egyedi tartományi siker, hanem egy átfogó, országos politikai átrendeződés kezdete volt.

Odrobina Kristóf
2026. 09. 14. 17:29
Fotó: MICHAEL KAPPELER Forrás: DPA
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A lehetséges utódok között az észak-rajna-vesztfáliai miniszterelnök, Hendrik Wüst, valamint a bajor kormányfő, Markus Söder neve merül fel leggyakrabban, mint akik képesek lennének megszólítani a kiábrándult jobboldali szavazókat. Az idő azonban rendkívül sürget, és a német politikai elitnek fel kell ismernie, hogy az AfD 30 százalékos rekordja már nem egy átmeneti protest-hullám, hanem a német politikai térkép tartós és visszafordíthatatlan átalakulása.

AfDNémetországFriedrich Merz

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