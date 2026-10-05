Rabosíthatják Magyar Pétert: példátlan helyzetbe kerülhet a hivatalban lévő miniszterelnök

Horthy Miklós kormányzót a sikertelen kiugrási kísérlet után, 1944 októberében a németek vették őrizetbe és hurcolták Németországba. A háború végén amerikai fogságba került, majd a háborúban játszott szerepéről hallgatták ki. Nürnbergben végül tanúként szerepelt. Ez tehát ugyancsak háborús-politikai történet volt, nem egy hétköznapi köztörvényes büntetőügy. Levéltár

Arra ugyanakkor már volt példa, hogy korábbi miniszterelnököt gyanúsítottként hallgassanak ki Magyarországon. Gyurcsány Ferenc mentelmi jogát 2011-ben függesztette fel az Országgyűlés, majd a volt kormányfőt a Sukoró-ügyben hivatali visszaélés megalapozott gyanújával hallgatta ki a Központi Nyomozó Főügyészség. Gyurcsány tagadta a bűncselekmény elkövetését és politikai eljárásnak nevezte az ügyet.

Magyar Péter esete ezért nem abban lenne példa nélküli, hogy egy volt vagy jelenlegi kormányfő büntetőeljárás alá kerül, hanem abban, hogy hivatalban lévő magyar miniszterelnököt egy klasszikus vagyon elleni köztörvényes bűncselekmény – lopás – gyanúsítottjaként hallgathatnak ki és rabosíthatnak.

Lehetséges szankciók

Ifjabb Lomnici Zoltán korábban lapunknak azt mondta, hogy a Magyar Péterrel szemben felmerült minősítés kisebb értékre elkövetett lopás lehet, amely vétségnek számít. Ennek büntetési tétele legfeljebb két év szabadságvesztés, de pénzbüntetés, közérdekű munka vagy felfüggesztett szabadságvesztés is kiszabható. Az alkotmányjogász szerint az ügy jellegére tekintettel a pénzbüntetés vagy más enyhébb szankció reálisabb, mint a letöltendő szabadságvesztés.

Magyar Péter hétfői megjelenése így elsősorban nem azért lehet történelmi jelentőségű, mert szabadságelvonás fenyegetné, hanem azért, mert Magyarország hivatalban lévő miniszterelnöke gyanúsítottként jelenhet meg az ügyészségen egy lopási ügyben. A miniszterelnök ugyanakkor élhet azzal a lehetőséggel is, hogy egy másik időpontot kér a kihallgatására.