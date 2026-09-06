Történelmi pofon a német elitnek: elsöprő győzelmet aratott az AfD Szász-Anhaltban, feleződött a kancellár pártja

A választást nagyon komoly feszültség előzte meg, mert a többi párt eddig kőkemény politikai tűzfalat húzott fel az AfD köré országos szinten, és kijelentették, hogy senki nem hajlandó koalícióra lépni a párttal. Ulrich Siegmund viszont korábban egyértelművé tette, hogy kisebbségi kormányzást nem vállal, csak akkor ül be a miniszterelnöki székbe, ha egyedül is irányítja a tartományt.

Ha az abszolút többség nem lesz meg az AfD-nek, a CDU egy totális politikai csapdába kerül: vagy kénytelenek lesznek megtörni a tűzfalat és valamilyen formában együttműködni a jobboldallal, vagy össze kell bútorozniuk az összes baloldali párttal, ami a saját törzsszavazóik elárulását jelentené.

Ahogy arról a Magyar Nemzet is beszámolt a nap folyamán, Friedrich Merz számára ez a nap egy személyes politikai katasztrófa, a CDU belső berkeiben ugyanis már így is suttogtak a leváltásáról, ez a történelmi vereség pedig pillanatok alatt kihúzhatja alóla a berlini kancellári széket. Az előzetes hivatalos végeredményekre még hétfő hajnalig várni kell.