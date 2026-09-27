Amerika beavatkozhatott Québec választásába?
Amerikai szövetségi képviselők próbálhatták meg destabilizálni Kanada belső egységét, állítja egy québeci politikus. Christine Fréchette úgy értesült, amerikaiak közvetlenül québeci politikusokkal egyeztettek arról, a jövőben milyen vámszabályok lehetnek érvényesek a francia nyelvű tartományra.
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