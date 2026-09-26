Az olaj szabad áramlása lángba boríthatja Afrika szarvát

Csakhogy Eritrea partjai mentén ott van a világ egyik legfontosabb kőolajszállító csatornája, a Báb el-Mandeb-szoros, annak túlpartján pedig az a Jemen, amely a szakadár húszikkal harcol.

A zűrzavaros régió Afrikában

Az Egyesült Államoknak pedig szüksége van az olaj áramlására, most, a Hormuzi-szoros blokádja idején, s ezt nem tudja biztosítani úgy, hogy a szoros mindkét partján ellenségek lesik a hajókat. A sokszereplős konfliktusban azok is részt vesznek, akik az olajat eladják, mint Szaúd-Arábia, amely Eritreát támogatja, s közben harcol a húszikkal, és a szudáni kormányzat mögött is aktív. Abiy Ahmed pedig némileg számíthat az Egyesült Államokkal szembenálló erők jóindulatára. Ez nem jelenti azt, hogy elkerülhetetlenül újabb véres regionális háború kezdődik, de a sok ellenkező érdek és az összekuszálódó szálak nem segítenek a békének.

Borítókép: Abiy Ahmed etióp és Vlagyimir Putyin orosz elnök a BRICS-csúcson (Fotó: VLADIMIR SMIRNOV)