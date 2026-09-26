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Forsthoffer Ágnes hivatala húszmillióval emelte a parkfenntartási maffiához köthető cég megbízási díját

Forsthoffer Ágnes hivatala húszmillióval emelte a parkfenntartási maffiához köthető cég megbízási díját

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A Forsthoffer Ágnes vezette Országgyűlés Hivatala júniusban húszmillió forinttal növelte a parkfenntartási botrányhoz köthető ZÖFE Kft. megbízási díját, miközben a cég olyan vállalkozói körhöz tartozik, amely ellen nyomozás van folyamatban.

Pámer Dávid
2026. 09. 26. 16:06
Fotó: Mirkó István
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Pártokon átívelő korrupciós botrány

A férfi később a Központi Nyomozó Főügyészségnek beszámolt politikai kapcsolatairól és arról, hogy több politikust is lefizetett. Ebből lett az óbudai korrupciós ügy ügyszámán futó parkfenntartási botrány. Z. Zsolt jól ismerte például Molnár Zsolt volt szocialista országgyűlési képviselőt. Ő egyike volt azoknak, akiket előállítottak az ügyészségi nyomozók. 

Rajta kívül Őrsi Gergely II. kerületi polgármestert, illetve elődjét, a fideszes Láng Zsoltot, valamint a Fidesz kerületi frakcióvezetőjét, Gór Csabát és a szintén fideszes Puskás Pétert, Óbuda volt alpolgármesterét állították elő. A korrupciós ügynek van két volt momentumos érintettje is. 

 Gór Csabán kívül mindenkit letartóztattak, igaz, Puskás Pétert már kiengedték a börtönből, információink szerint azért, mert beszélni kezdett. A politikusok ügyében a főügyészség befolyással üzérkedés, vesztegetés és más bűncselekmények miatt nyomoz.

 

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A Magyar Nemzet konzervatív, nemzeti-kulturális hetilap, amely nemcsak híreket közöl, hanem értelmezi is a világot. Hiteles szerzőkkel, mélyebb összefüggésekkel és időtálló gondolatokkal segít eligazodni a közélet, a kultúra, a történelem és a mindennapi élet kérdéseiben.

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