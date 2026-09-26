Forsthoffer Ágnes hivatala húszmillióval emelte a parkfenntartási maffiához köthető cég megbízási díját

Pártokon átívelő korrupciós botrány

A férfi később a Központi Nyomozó Főügyészségnek beszámolt politikai kapcsolatairól és arról, hogy több politikust is lefizetett. Ebből lett az óbudai korrupciós ügy ügyszámán futó parkfenntartási botrány. Z. Zsolt jól ismerte például Molnár Zsolt volt szocialista országgyűlési képviselőt. Ő egyike volt azoknak, akiket előállítottak az ügyészségi nyomozók.

Rajta kívül Őrsi Gergely II. kerületi polgármestert, illetve elődjét, a fideszes Láng Zsoltot, valamint a Fidesz kerületi frakcióvezetőjét, Gór Csabát és a szintén fideszes Puskás Pétert, Óbuda volt alpolgármesterét állították elő. A korrupciós ügynek van két volt momentumos érintettje is.

Gór Csabán kívül mindenkit letartóztattak, igaz, Puskás Pétert már kiengedték a börtönből, információink szerint azért, mert beszélni kezdett. A politikusok ügyében a főügyészség befolyással üzérkedés, vesztegetés és más bűncselekmények miatt nyomoz.