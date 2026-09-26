Áttárgyalhatják az uniós migrációs paktumot
Európai uniós belügyminiszterek találkoznak Münchenben, hogy miképpen tudnák szigorítani az országközösség migrációs politikáját. A kiemelt cél a németek szerint a külső határok megerősítése és az illegálisan Európában tartózkodók mielőbbi kiutasítása. Erre a célra ismét az EU-n kívülről keresnek segítséget.
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