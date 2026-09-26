„Az év végére már nem Merz lesz a kancellár” – mondja lapunknak egy AfD-s politikus

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A németek végre azt szeretnék érezni, hogy kormányuk az ő érdekeiket képviseli és kézzelfoghatóan javítja életkörülményeiket. Mi pontosan ezt kínáljuk – mondta lapunknak Alexander Jungbluth, az Alternatíva Németországért (AfD) európai parlamenti képviselője, akit újabb jó választási eredményeik titkáról is kérdeztünk.

Szőcs László
2026. 09. 26. 5:32
Fotó: Reuters
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Friedrich Merz kancellár katasztrófának nevezte pártja, a CDU vasárnapi választási eredményét, de nem mondott le. Meddig maradhat még?

– Szerintem az év végére már nem Merz lesz a kancellár. Nem is lehetett volna nála alkalmasabb kormányfő arra, hogy így elherdálja a választók CDU-ba vetett maradék bizalmát. Ezzel valószínűleg azoknak a németeknek is felnyitotta a szemét, akik túl sokáig hittek az uniópártok hamis ígéreteinek.

dpatop - 20 September 2026, Berlin: Chancellor Friedrich Merz (CDU) leaves the stage at the Konrad Adenauer House after delivering a speech following the elections in Berlin and Mecklenburg-Western Pomerania. On Sunday (September 20, 2026), state legislative elections were held in Mecklenburg-Western Pomerania and Berlin. Photo: Michael Kappeler/dpa (Photo by MICHAEL KAPPELER / dpa Picture-Alliance via AFP)
„Ez egy katasztrófa” – mondta Friedrich Merz a múlt vasárnapi választási eredményvárón, de nem mondott le. Fotó: MICHAEL KAPPELER / DPA

Milyen esélye van az AfD-nek a kancellárságra?

– A német nép hosszú megpróbáltatáson ment keresztül – egy olyan úton, amelyre a hagyományos pártok léptek felelőtlen, a jövő generációk kárára folytatott politikájukkal. Ha Németország talpra akar állni, az csakis az AfD-vel lehetséges. Lesz AfD-s kormány, és Alice Weidel személyében kancellárja is.

Borítókép: Alexander Jungbluth AfD-s európai parlamenti képviselő pártja erfurti kongresszusán (Fotó: Reuters) 

AfDSzász-AnhaltNémetországtartományi választásokFriedrich MerzSzóljon hozzá!

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A Magyar Nemzet konzervatív, nemzeti-kulturális hetilap, amely nemcsak híreket közöl, hanem értelmezi is a világot. Hiteles szerzőkkel, mélyebb összefüggésekkel és időtálló gondolatokkal segít eligazodni a közélet, a kultúra, a történelem és a mindennapi élet kérdéseiben.

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