„Az év végére már nem Merz lesz a kancellár” – mondja lapunknak egy AfD-s politikus

– Friedrich Merz kancellár katasztrófának nevezte pártja, a CDU vasárnapi választási eredményét, de nem mondott le. Meddig maradhat még?

– Szerintem az év végére már nem Merz lesz a kancellár. Nem is lehetett volna nála alkalmasabb kormányfő arra, hogy így elherdálja a választók CDU-ba vetett maradék bizalmát. Ezzel valószínűleg azoknak a németeknek is felnyitotta a szemét, akik túl sokáig hittek az uniópártok hamis ígéreteinek.

„Ez egy katasztrófa” – mondta Friedrich Merz a múlt vasárnapi választási eredményvárón, de nem mondott le. Fotó: MICHAEL KAPPELER / DPA

– Milyen esélye van az AfD-nek a kancellárságra?

– A német nép hosszú megpróbáltatáson ment keresztül – egy olyan úton, amelyre a hagyományos pártok léptek felelőtlen, a jövő generációk kárára folytatott politikájukkal. Ha Németország talpra akar állni, az csakis az AfD-vel lehetséges. Lesz AfD-s kormány, és Alice Weidel személyében kancellárja is.