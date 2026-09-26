Ezért robbant ki a balhé? Az ukránok a magyarok tiszteletlenségéről beszéltek

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Még tartott az ukránok elleni Nemzetek Ligája mérkőzés, amikor a hajrában a két csapat játékosai és az edző stáb tagjai is egymásnak rontottak. Nem sokon múlt, hogy nem lett nagyobb balhé az esetből. A meccset 1-0-ra Ukrajna nyerte meg, a lefújást követően a két szövetségi kapitány nem sok szót vesztegetett az ügyre. Nem úgy Ilja Zabarnij, a PSG védője.

2026. 09. 26. 6:07
A meccs végi tömegjelenetek nem sportpályára való események voltak Fotó: ATTILA KISBENEDEK Forrás: AFP
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Az ukránok gólszerzője is nagyon boldog

A meccs egyetlen gólját Szikan szerezte az első félidő hajrájában. Az ukrán játékos a lefújás után azt mondta, hogy több mint ezer napig nem játszott hazája válogatottjában, így most érthetően boldog, hogy góllal tért vissza. Ő így beszélt: „Nagyjából háromezer ukrán drukker volt itt a stadionban. 

Amikor az angol bíró lefújta a meccset, a magyar szurkolók fütyülni és sípolni kezdtek, de ebben a nagy hangzavarban is jó lehetett hallani az ukrán drukkerek éltetését, ahogyan bennünket ünnepeltek.

Számomra ez nagyon felemelő pillanat volt.”

Az ukrán sajtó is képes a hangulatkeltésre

Az ukrán sajtó cikkeit böngészve találtunk olyan írásokat, amelyek azért nagyon erős címmel jelentkeztek. Az egyik ilyenben a szerző szerint az ukrán csapat küzdelemmel és vérontással szerezte meg a győzelmet Budapesten.

A mérkőzést 1-0-ra Ukrajna nyerte meg. A folytatásban a magyarok hétfőn este Észak-Írország ellen lépnek pályára Belfastban.

 

Ukrajnamagyar labdarúgó válogatottNemzetek LigájaSzóljon hozzá!

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Pártunk és kormányunk, amit ma Magyar Péternek hívnak, egyáltalán nem érti és nem érzi a probléma súlyosságát. Kizárólag Facebook-bejegyzéseinek kommentelőire figyel, nekik akar megfelelni minden téren.

A Magyar Nemzet konzervatív, nemzeti-kulturális hetilap, amely nemcsak híreket közöl, hanem értelmezi is a világot. Hiteles szerzőkkel, mélyebb összefüggésekkel és időtálló gondolatokkal segít eligazodni a közélet, a kultúra, a történelem és a mindennapi élet kérdéseiben.

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