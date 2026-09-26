Ezért robbant ki a balhé? Az ukránok a magyarok tiszteletlenségéről beszéltek

Az ukránok gólszerzője is nagyon boldog

A meccs egyetlen gólját Szikan szerezte az első félidő hajrájában. Az ukrán játékos a lefújás után azt mondta, hogy több mint ezer napig nem játszott hazája válogatottjában, így most érthetően boldog, hogy góllal tért vissza. Ő így beszélt: „Nagyjából háromezer ukrán drukker volt itt a stadionban.

Amikor az angol bíró lefújta a meccset, a magyar szurkolók fütyülni és sípolni kezdtek, de ebben a nagy hangzavarban is jó lehetett hallani az ukrán drukkerek éltetését, ahogyan bennünket ünnepeltek.

Számomra ez nagyon felemelő pillanat volt.”

Az ukrán sajtó is képes a hangulatkeltésre

Az ukrán sajtó cikkeit böngészve találtunk olyan írásokat, amelyek azért nagyon erős címmel jelentkeztek. Az egyik ilyenben a szerző szerint az ukrán csapat küzdelemmel és vérontással szerezte meg a győzelmet Budapesten.

A mérkőzést 1-0-ra Ukrajna nyerte meg. A folytatásban a magyarok hétfőn este Észak-Írország ellen lépnek pályára Belfastban.