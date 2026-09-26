Cristiano Ronaldo szobra elfűrészelhetetlen, pedig sokan szeretnék már ledönteni
Súlyosan tévedtek azok, akik azt gondolták, hogy a nyári labdarúgó-világbajnokság után őrségváltás következik a portugál válogatottban. A 41 éves Cristiano Ronaldo él és virul, mi több, Wales ellen újra pályára lépett a Nemzetek Ligájában.
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