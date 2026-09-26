A Tisza-kormány előtt egyre nagyobb buktatóvá nő az azbeszt-ügy

A Fidesz-kormány még májusban 100 millió forint rendkívüli támogatást ítélt meg Zalaegerszegnek az azbeszttel érintett helyszínek rendezésére. A város önkormányzatánál írásban érdeklődtünk, hogy megérkezett-e már ez az összeg, ugyanis annak folyósítása már az új kormányra hárul. Amint választ kapunk, frissítjük a cikkünket.

A zalai megyeszékhelyen azokon a helyeken, amelyek gyermekintézmények, bölcsődék, óvodák, iskolák közelében vannak (így a Gazdaság, az Iskola és a Domb utca) a Greenpeace ajánlásának megfelelően intézkedtek, azaz a városi cég, a Zala-Müllex Kft. szakemberei felszedték és elszállították az azbeszttel szennyezett burkolatot, majd újat terítettek le.

Ezeknek az amúgy jelentős költségeit a későbbi állami támogatás reményében megelőlegeztük a költségvetésből, más területekről forrásokat elvonva, átcsoportosítva.

– fogalmazott Zalaegerszeg polgármestere. Balaicz Zoltán kiemelte: a többi helyszínnel is haladtak volna tovább ezen a módon, de azokra már nem kaptak szakhatósági engedélyt, kormányhivatali hozzájárulást.

A számokból mindenesetre látszik: egyetlen város félmilliárdos igénye a teljes országos alap egyhatodát vinné el, miközben Sopron már több tízmilliót saját forrásból fizetett ki, Szombathely pedig milliárdos nagyságrendű munkálatokra kényszerül.

Szombathely pénzügyi présben

Szombathelyen – ahol az egész azbeszt-ügy kirobbant idén tavasszal – szintén jelentős forrásokra lenne szükség. Az Oladi Platón mintegy 12 kilométeres, 24 utcát érintő úthálózat kőzúzalékában mutattak ki azbesztet, és a levegőben is mértek azbesztrostokat. Csak az Oladi Platón – ahol több mint ezer ember él – mintegy 100 ezer tonna szennyezett kőzet lehet. Csak a szennyezett felületek lezárása mintegy másfél milliárd forintba kerülhet: közel egymilliárd az Oladi Platón, további 542 millió pedig a város százat is meghaladó többi érintett pontján. Szombathely is már pályázott az állami pénzekre, ám megyei jogú városként alaphelyzetben 30 százalékos önerő terheli, vagyis nagyjából 500 millió forintot kellene saját költségvetéséből előteremtenie. Az önkormányzat problémáit növeli, hogy a krízisre alkalmazott megoldást – a szennyezett részek lefedését – a Greenpeace bírálta. A zöld szervezet fő kifogása, hogy amennyiben az azbeszttartalmú kőzúzalékot nem távolítják el, hanem csak lezárják vagy leburkolják, későbbi kátyúsodásnál vagy útmunkánál ismét előkerülhet az azbeszt, a későbbi eltávolítás pedig drágábbá és nehezebbé válhat.