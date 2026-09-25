Ruszin-Szendi Romuluszt szaván fogták

A nyolcmilliárdot sem érte el a vitatott szerződés értéke

A valóság az, hogy a Honvédelmi Minisztérium korábbi vezetése által meghozott döntések minden esetben azt a célt szolgálták, hogy a magyar katonák a lehető legmagasabb színvonalú felkészítést kapják – reagált Havasi Bertalan, a Fidesz sajtófőnöke pénteken.

A Lynx egy újgenerációs harcjármű, amelynek Magyarország volt az első megrendelője, és a Magyar Honvédség volt az első NATO-haderő, amely rendszerbe állította az eszközt. Ebből következően erről a konkrét típusról korábban egyetlen hadsereg sem rendelkezhetett hosszú távú üzemeltetési és harctéri tapasztalattal.

Az AdWA feladata nem a Lynx műszaki kezelésének oktatása volt, hanem az, hogy a Magyar Honvédség felkészítésébe közvetlen, valós műveleti és NATO-tapasztalat épüljön be; a munkában magas rangú, jelentős NATO-parancsnoki és műveleti tapasztalattal rendelkező katonák vettek részt – írta.

Kifejtette, hogy a feladat vezetési és harcászati felkészítésre, a harceljárások kidolgozására, valamint a harcászati kézikönyv elkészítésében való közreműködésre is kiterjedt. A Lynx technikai és kezelői kiképzése ettől elkülönülten, a beszerzéshez kapcsolódó képzési rendszer keretében zajlott – fűzte hozzá, azzal együtt, hogy a program a Magyar Honvédség akkori felsővezetésének szakmai irányítása és felügyelete mellett valósult meg. A sajtófőnök kiemelte, hogy