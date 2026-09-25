Sorra zárnak be a gyárak, a kormánynak mégsincs foglalkoztatáspolitikája

Megjegyzendő, hogy több mint egy hete lapunk megkeresésére a Szociális és Családügyi Minisztérium azt válaszolta, hogy a munkaügyi államtitkári tisztség betöltéséről megszületett a döntés, jelenleg a kinevezés hivatalos kihirdetésére várnak. Az új vezető nevét nem árulták el, azt ugyanakkor igen, hogy fontos feladata lesz a foglalkoztatáspolitikai és munkaügyi szakterületek egységes politikai és szakmai koordinációja, valamint a terület képviselete.

Azonban hiába telt el a megkeresésünk óta közel tíz nap, még mindig nem tudni, hogy ki fog felelni a kormányban a foglalkoztatáspolitikáért államtitkári szinten.

Borítókép: Magyar Péter miniszterelnök (Fotó: Mirkó István)