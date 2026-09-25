Sorra zárnak be a gyárak, a kormánynak mégsincs foglalkoztatáspolitikája

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Palóc André, a Fidesz országgyűlési képviselője szerint a kormánynak teendője van azzal, hogy sorra zárnak be gyárak és szűnnek meg munkahelyek. A növekvő munkanélküliség kapcsán tudatta, hogy csaknem 1700 munkahely fog megszűnni, de további ezrek megélhetése is veszélyben van.

Máté Patrik
2026. 09. 25. 13:31
Fotó: Mirkó István
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Megjegyzendő, hogy több mint egy hete lapunk megkeresésére a Szociális és Családügyi Minisztérium azt válaszolta, hogy a munkaügyi államtitkári tisztség betöltéséről megszületett a döntés, jelenleg a kinevezés hivatalos kihirdetésére várnak. Az új vezető nevét nem árulták el, azt ugyanakkor igen, hogy fontos feladata lesz a foglalkoztatáspolitikai és munkaügyi szakterületek egységes politikai és szakmai koordinációja, valamint a terület képviselete.

Azonban hiába telt el a megkeresésünk óta közel tíz nap, még mindig nem tudni, hogy ki fog felelni a kormányban a foglalkoztatáspolitikáért államtitkári szinten.

Borítókép: Magyar Péter miniszterelnök (Fotó: Mirkó István)

 

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