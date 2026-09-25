Hallgat a Tisza arról, hogy miért a feleségét bántalmazó Szabó Györgyöt ültették a Független Közmédia Testületbe

A napokban jelent meg, hogy Szabó Györgyöt a bíróság 2008-ban jogerősen elítélte könnyű testi sértésért, miután többször is megütötte a volt feleségét egy vita hevében. Az ügyben lapunk kérdésekkel fordult a Szabót a Független Közmédia Testületbe jelölő Tisza-frakcióhoz, ám nem kaptunk választ.
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A Magyar Nemzet konzervatív, nemzeti-kulturális hetilap, amely nemcsak híreket közöl, hanem értelmezi is a világot. Hiteles szerzőkkel, mélyebb összefüggésekkel és időtálló gondolatokkal segít eligazodni a közélet, a kultúra, a történelem és a mindennapi élet kérdéseiben.
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