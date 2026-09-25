Röhögős fejjel kommentálta Magyar Péter a romló demográfiai adatokat

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Miközben augusztusban tovább csökkent a születések száma, és a természetes fogyás is jelentősen meghaladta az egy évvel korábbit, a Tisza Párt elnöke nevetős emojival reagált a KSH friss adataira. Magyar Péter szerint a Fidesz hamarosan „kiáll”, és a következő kormányra hárítja majd a felelősséget.

Gábor Márton
2026. 09. 25. 12:07
Fotó: www.benczezoltan.hu Forrás: orbananita.tisza
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A növekvő munkanélküliség nem éri el Magyar Péter ingerküszöbét

A miniszterenök emellett egy szóval sem említett egy másik, a vártnál meglepően rosszabb, adatot. 

Az elmúlt hónapokban ugyanis a munkanélküliség emelkedni kezdett: ez augusztusban 4,7 százalékot tett ki, ami éves alapon 0,3, havi alapon pedig 0,2 százalékpontos emelkedés

 – azaz bár az aktív korú népesség egy év alatt 60 ezer fővel, a gazdaságilag aktívak száma pedig 8000 fővel csökkent, addig a munkanélküliek száma 8000 fővel magasabb lett. 

 

 

Borítókép: Magyar Péter miniszterelnök és Orbán Anita külügyminiszter (Forrás: Facebook)

tisza pártgyermekközponti statisztikai hivatalMagyar Péter

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