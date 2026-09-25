Röhögős fejjel kommentálta Magyar Péter a romló demográfiai adatokat

A növekvő munkanélküliség nem éri el Magyar Péter ingerküszöbét

A miniszterenök emellett egy szóval sem említett egy másik, a vártnál meglepően rosszabb, adatot.

Az elmúlt hónapokban ugyanis a munkanélküliség emelkedni kezdett: ez augusztusban 4,7 százalékot tett ki, ami éves alapon 0,3, havi alapon pedig 0,2 százalékpontos emelkedés

– azaz bár az aktív korú népesség egy év alatt 60 ezer fővel, a gazdaságilag aktívak száma pedig 8000 fővel csökkent, addig a munkanélküliek száma 8000 fővel magasabb lett.