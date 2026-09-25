Vége – Újra lekerül a képernyőről a Heti Hetes

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Alig néhány hónappal a visszatérése után ismét szünetre küldi az RTL a megújult Heti Hetest. A műsor ősszel már nem hozta a tavaszi kiemelkedő nézettségi eredményeket, a csatorna pedig október 1-je utánra már nem értékesített jegyeket a felvételekre.

Gábor Márton
2026. 09. 25. 11:25
Véleményhírlevél

Jobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Borítókép: Majoros Péter Majka műsorvezető (Fotó: Szabolcs László)

thuróczy szabolcsmajkartlheti hetesSzóljon hozzá!

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A Magyar Nemzet konzervatív, nemzeti-kulturális hetilap, amely nemcsak híreket közöl, hanem értelmezi is a világot. Hiteles szerzőkkel, mélyebb összefüggésekkel és időtálló gondolatokkal segít eligazodni a közélet, a kultúra, a történelem és a mindennapi élet kérdéseiben.

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Pilhál György
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Pilhál György: Előbb bezárta, aztán megnézte

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„Előbb választást kell nyerni, aztán mindent lehet!”

A Magyar Nemzet konzervatív, nemzeti-kulturális hetilap, amely nemcsak híreket közöl, hanem értelmezi is a világot. Hiteles szerzőkkel, mélyebb összefüggésekkel és időtálló gondolatokkal segít eligazodni a közélet, a kultúra, a történelem és a mindennapi élet kérdéseiben.

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