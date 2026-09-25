Borítókép: Majoros Péter Majka műsorvezető (Fotó: Szabolcs László)
Vége – Újra lekerül a képernyőről a Heti Hetes
Alig néhány hónappal a visszatérése után ismét szünetre küldi az RTL a megújult Heti Hetest. A műsor ősszel már nem hozta a tavaszi kiemelkedő nézettségi eredményeket, a csatorna pedig október 1-je utánra már nem értékesített jegyeket a felvételekre.
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