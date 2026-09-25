Borítókép: Karácsony Gergely főpolgármester és Orbán Árpád, a Tisza Párt frakcióvezetője (Fotó: Ladóczki Balázs)
Karácsony Gergely: Heteken belül megállapodhat a főváros a kormánnyal
A főpolgármester szerint előrehaladott állapotban vannak a tárgyalások, és olyan megállapodást szeretnének kötni, amely a következő években is megakadályozza a főváros pénzügyi gondjainak újratermelődését.
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