Az óbudai korrupciós ügy gyanúsítottja a koncertet támogató alapítvány kurátora
Matisz Károly István, a Momentum korábbi pártigazgatója a Rendszerbontó Nagykoncert támogatására adományokat fogadó Tudatos Választókért Alapítvány kuratóriumának tagja, akit az óbudai korrupciós ügyben gyanúsítottként hallgattak ki – hívta fel a figyelmet Hont András. Felmerül azonban a kérdés, miért nem tájékoztatta az alapítvány a támogatóit a kuratóriumi tagját érintő eljárásról?
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