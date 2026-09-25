Vasárnap ismét benépesül a magyar királyválasztások helyszíne

Tizenkét év a nemzeti örökség szolgálatában

Ezen a vasárnapon találkozhat a közönség egy másik hiánypótló kiadvánnyal is. Megjelent a Magyar Patrióták Közösségének új jubileumi kötete, a Patrióta história – Tizenkét év örökségünk szolgálatában. A könyv száz fényképen és személyes történeteken keresztül idézi fel a szervezet 2014 és 2026 közötti útját: az értékmentéseket, emlékállításokat, könyvmissziókat, Kárpát-medencei utazásokat és a számos közösségi kezdeményezést.

A Magyar Patrióták Közösségének története 2014. január 22-én, a magyar kultúra napján kezdődött, amikor tizenhatan gyűltek össze a budai Várban, a Mátyás-templom tőszomszédságában álló Szent István-szobornál. A maroknyi fiatal felismerte: a nemzeti örökséget nem elegendő puszta szavakkal ápolni, aktívan tenni is kell érte. Az eltelt tizenkét esztendő során a közösség tagjai bejárták a Szerémség, a Bánság, Erdély, Kárpátalja és a Felvidék veszélyeztetett, sokszor elfeledett magyar vidékeit; pusztuló műemlékeket, templomokat és temetőket dokumentáltak, valamint szórványközösségeket karoltak fel.

Patrióta história - ezzel az albummal is találkozhatunk a Királydombi Családi Napon Forrás: patriotak.hu

A bánsági magyar templomok megmentéséért indított fellépés, a szerémségi Maradék és a kárpátaljai magyar szórvány támogatása, a Bem téri Radetzky-laktanya megmaradásáért folytatott küzdelem, a fejfakutatások, a könyvek, ismeretterjesztő filmek és kiállítások mind ugyanannak a szolgálatnak különböző formái voltak. Az örökségvédelem fogalma nemcsak épületeket jelentett számunkra, hanem történeti emlékezetet, népi kultúrát, szórványkutatást, könyvkiadást, filmet és oktatást is

– közölték.