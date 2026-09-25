A kiadvány megjelentetése nem csupán irodalmi tisztelgés, hanem valódi nemzeti misszió is egyben: a rendezvényt követően a megmaradó példányokkal erdélyi magyar fiatalokat szeretnének elérni, támogatva ezzel szülőföldön való megmaradásukat és identitásuk erősítését.
Vasárnap ismét benépesül a magyar királyválasztások helyszíne
Szeptember 27-én, vasárnap 14 órától újra életre kel a magyar középkor világa a rákosmezei Királydombon. A Magyar Patrióták Közössége által szervezett eseményen történelmi hagyományőrző programok, lovagi tornák, solymászbemutatók és régizenei koncertek mellett az idei rendezvény különleges kulturális mérföldkő is egyben: a látogatók két egyedülálló, hiánypótló kötet bemutatójának is tanúi lehetnek a nemzeti emlékhelyen.
Tizenkét év a nemzeti örökség szolgálatában
Ezen a vasárnapon találkozhat a közönség egy másik hiánypótló kiadvánnyal is. Megjelent a Magyar Patrióták Közösségének új jubileumi kötete, a Patrióta história – Tizenkét év örökségünk szolgálatában. A könyv száz fényképen és személyes történeteken keresztül idézi fel a szervezet 2014 és 2026 közötti útját: az értékmentéseket, emlékállításokat, könyvmissziókat, Kárpát-medencei utazásokat és a számos közösségi kezdeményezést.
A Magyar Patrióták Közösségének története 2014. január 22-én, a magyar kultúra napján kezdődött, amikor tizenhatan gyűltek össze a budai Várban, a Mátyás-templom tőszomszédságában álló Szent István-szobornál. A maroknyi fiatal felismerte: a nemzeti örökséget nem elegendő puszta szavakkal ápolni, aktívan tenni is kell érte. Az eltelt tizenkét esztendő során a közösség tagjai bejárták a Szerémség, a Bánság, Erdély, Kárpátalja és a Felvidék veszélyeztetett, sokszor elfeledett magyar vidékeit; pusztuló műemlékeket, templomokat és temetőket dokumentáltak, valamint szórványközösségeket karoltak fel.
A bánsági magyar templomok megmentéséért indított fellépés, a szerémségi Maradék és a kárpátaljai magyar szórvány támogatása, a Bem téri Radetzky-laktanya megmaradásáért folytatott küzdelem, a fejfakutatások, a könyvek, ismeretterjesztő filmek és kiállítások mind ugyanannak a szolgálatnak különböző formái voltak. Az örökségvédelem fogalma nemcsak épületeket jelentett számunkra, hanem történeti emlékezetet, népi kultúrát, szórványkutatást, könyvkiadást, filmet és oktatást is
– közölték.
A most megjelenő albumban különleges helyet foglal el a rákosmezei Királydomb is. Kutatómunkájuk nyomán kiállítások, konferenciák, a Királyfeszt, illetve a Királydombi Családi Nap rendezvényei következtek, 2026 márciusában pedig felavatták a közadakozásból megvalósult fatornyos emlékjelet és országzászlót is.
A Nemzeti Együttműködési Alap támogatásával megjelent Patrióta história kereskedelmi forgalomba nem kerül. Az érdeklődők kizárólag most vasárnap, a Királydombi Családi Napon vehetik kezükbe ezt az egyedülálló képes krónikát.
A Budapest X. kerületében, a Nagyicce utca, Pilisi utca és Dorogi utca által határolt zöldterületen található Királydomb a magyar államiság egyik legfontosabb, szimbolikus helyszíne. A középkorban itt, a Rákos patak mentén tartották a szabadtéri országgyűléseket, ahol királyokat választottak – köztük Károly Róbertet és Hunyadi Mátyást –, és itt fogadták el az 1505-ös rákosi végzést is. A hosszú évtizedekig elfeledett, méltatlan sorsú terület a Magyar Patrióták Közössége kezdeményezésére 2020-ban kapta meg a nemzeti emlékhely minősítést.
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