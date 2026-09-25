Tankcsapda-kvíz: Mennyország Tourist, Lukács László és három évtized rock – mennyire ismeri a zenekart?

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Debrecenből indultak, majd a magyar rock egyik legismertebb zenekarává váltak – tesztelje tudását 5 kérdésben!

Magyar Nemzet
2026. 09. 25. 5:10
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Kvíz kérdést ábrázoló kép.
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Melyik városból indult a Tankcsapda pályafutása?

Borítókép: Tankcsapda együttes (Fotó: Duna Napok - Facebook)

 

debrecenmennyország touristtankcsapdalukács lászlóSzóljon hozzá!

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A Magyar Nemzet konzervatív, nemzeti-kulturális hetilap, amely nemcsak híreket közöl, hanem értelmezi is a világot. Hiteles szerzőkkel, mélyebb összefüggésekkel és időtálló gondolatokkal segít eligazodni a közélet, a kultúra, a történelem és a mindennapi élet kérdéseiben.

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A Magyar Nemzet konzervatív, nemzeti-kulturális hetilap, amely nemcsak híreket közöl, hanem értelmezi is a világot. Hiteles szerzőkkel, mélyebb összefüggésekkel és időtálló gondolatokkal segít eligazodni a közélet, a kultúra, a történelem és a mindennapi élet kérdéseiben.

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