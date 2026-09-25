Borítókép: Tankcsapda együttes (Fotó: Duna Napok - Facebook)
Tankcsapda-kvíz: Mennyország Tourist, Lukács László és három évtized rock – mennyire ismeri a zenekart?
Debrecenből indultak, majd a magyar rock egyik legismertebb zenekarává váltak – tesztelje tudását 5 kérdésben!
Melyik városból indult a Tankcsapda pályafutása?
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