Az évad egyik legnagyobb művészi kihívására vállalkozik Balázs János

Kálmán Imre születésének 145. évfordulójára készül a ZongOperett is. A Zeneakadémián Miklósa Erika, Horváth István, Balázs János és Lackfi János találkozik a produkcióban, amely később Debrecenben és Keszthelyen is látható lesz.
A klasszikus repertoár mellett több program is a műfajok közötti átjárásra épít. A jazzsorozatban ifjabb Szakcsi Lakatos Béla és Gazsi Norbert kap főszerepet, a cimbalom köré szervezett esteken pedig Balogh Kálmán, Lisztes Jenő és Horváth Áron is színpadra lép.
Fókuszban a fiatalok
A fesztivál külön sorozatban mutatja be a fiatalabb generáció képviselőit: a Fókuszban a fiatalok programjában Szőcs Henrik, Pellet Sebestyén és Szekrényessy Csanád is szerepel. A tehetséggondozás a fesztiválhoz kapcsolódó mesterkurzusokban és díjakban is megjelenik. A program egyik szokatlanabb pontja a Mesterséges vs. természetes intelligencia című beszélgetés, amelyen Prószéky Gábor, Péterfy Bori és Balázs János vesz részt Gundel Takács Gábor moderálásával.
Cziffra György nyolcévesen került a Zeneakadémiára, tizenhárom éves korában pedig már koncertezett. Fiatal felnőttként a pesti éjszakai élet ismert zongoristája lett, miközben klasszikus zenei pályáját is építette. 1950-ben családjával megpróbálta elhagyni Magyarországot, elfogták, és tizennyolc hónap kényszermunkára ítélték. 1956-ban, a forradalom után családjával elhagyta az országot, majd Franciaországban épített nemzetközi karriert. Liszt Ferenc művei repertoárjának gerincét alkották, előadói világának pedig fontos része volt az improvizáció. 1966-ban részt vett a La Chaise-Dieu-i fesztivál elindításában, később Senlis-ban alapítványt hozott létre, amely fiatal művészek támogatását is szolgálta. 1994-ben hunyt el Longpont-sur-Orge-ban.
A Balázs János által 2016-ban elindított Cziffra Fesztivál célja, hogy koncertjeivel, mesterkurzusaival és a fiatal tehetségeket támogató programjaival továbbvigye Cziffra György szellemi örökségét. A fesztivál 2021-ben, a zongoraművész születésének centenáriumán nemzetközi együttműködésekkel is kibővült.
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