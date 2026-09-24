Az évad egyik legnagyobb művészi kihívására vállalkozik Balázs János

Kálmán Imre születésének 145. évfordulójára készül a ZongOperett is. A Zeneakadémián Miklósa Erika, Horváth István, Balázs János és Lackfi János találkozik a produkcióban, amely később Debrecenben és Keszthelyen is látható lesz.

A klasszikus repertoár mellett több program is a műfajok közötti átjárásra épít. A jazzsorozatban ifjabb Szakcsi Lakatos Béla és Gazsi Norbert kap főszerepet, a cimbalom köré szervezett esteken pedig Balogh Kálmán, Lisztes Jenő és Horváth Áron is színpadra lép.

Fókuszban a fiatalok

A fesztivál külön sorozatban mutatja be a fiatalabb generáció képviselőit: a Fókuszban a fiatalok programjában Szőcs Henrik, Pellet Sebestyén és Szekrényessy Csanád is szerepel. A tehetséggondozás a fesztiválhoz kapcsolódó mesterkurzusokban és díjakban is megjelenik. A program egyik szokatlanabb pontja a Mesterséges vs. természetes intelligencia című beszélgetés, amelyen Prószéky Gábor, Péterfy Bori és Balázs János vesz részt Gundel Takács Gábor moderálásával.

Cziffra György (Fotó: Kresz Albert)