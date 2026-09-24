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Szoboszlai szedi be a pénzt a Liverpool szabálysértőitől, Kerkez rendszeresen fizet

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Nemcsak a pályán, hanem az öltözőben is fontos szerepet kapott Szoboszlai Dominik a Liverpoolnál. A magyar válogatott csapatkapitánya a klub egyik „rendőre” lett: az ő feladata behajtani a szabályszegő játékosokra kiszabott pénzbüntetéseket. Ráadásul akad dolga bőven, hiszen Szoboszlai saját bevallása szerint Kerkez Milos is rendszeresen felkerül a büntetési listára.

Szalay Attila
2026. 09. 24. 6:53
Szoboszlai gyakran megbünteti Kerkez Milost is, ha szabályt szeg a Liverpoolnál Fotó: DARREN STAPLES Forrás: AFP
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A könnyedebb témák mellett természetesen a futballról is szó esett. Kerkez különösen jól ismeri a Liverpool új vezetőedzőjét, Andoni Iraolát, hiszen korábban két éven át dolgozott vele a Bournemouthnál. A magyar védő szerint a spanyol szakember rendkívül intenzív, agresszív futballt vár el csapatától, amelynek játékosai kilencven percen keresztül képesek futni és letámadni az ellenfelet. Kerkez úgy véli, Iraola filozófiája kifejezetten illik a Liverpoolhoz.

Szoboszlai szintén hangsúlyozta, hogy az új edző kemény és hosszú tréningjeire szükség van, ugyanakkor a Liverpoolnál nem lehet hosszú átmeneti időszakra hivatkozni. A klubnak az új játékosok és a szakmai stáb változása ellenére is azonnal eredményeket kell szállítania.

 

Szoboszlai DominikKerkez MilosLiverpool FC

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