Szoboszlai szedi be a pénzt a Liverpool szabálysértőitől, Kerkez rendszeresen fizet

Liverpoolban nincs türelem, trófeákat akarnak nyerni

A könnyedebb témák mellett természetesen a futballról is szó esett. Kerkez különösen jól ismeri a Liverpool új vezetőedzőjét, Andoni Iraolát, hiszen korábban két éven át dolgozott vele a Bournemouthnál. A magyar védő szerint a spanyol szakember rendkívül intenzív, agresszív futballt vár el csapatától, amelynek játékosai kilencven percen keresztül képesek futni és letámadni az ellenfelet. Kerkez úgy véli, Iraola filozófiája kifejezetten illik a Liverpoolhoz.

Szoboszlai szintén hangsúlyozta, hogy az új edző kemény és hosszú tréningjeire szükség van, ugyanakkor a Liverpoolnál nem lehet hosszú átmeneti időszakra hivatkozni. A klubnak az új játékosok és a szakmai stáb változása ellenére is azonnal eredményeket kell szállítania.