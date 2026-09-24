Már tudjuk, mikor tárgyal a fuvarozókkal Kapitány, Kármán és Vitézy

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Magyar Nemzet

Konkrét lépések híján fennmarad az országos útlezárások lehetősége.

Somogyi Orsolya
2026. 09. 24. 5:42
A magyar fuvarozók elszántak Fotó: Europress/AFP/WOJTEK RADWANSKI
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Mindezt tetézi a fuvarozás munkaerőhelyzetének rendezetlensége, valamint az a körülmény, hogy több európai, főként balti vállalkozás eleve versenyelőnnyel indul a piacon az ottani adófelételek miatt. Ilyen helyzetben a magyar fuvarozó vállalkozások képtelenek egészséges árszabással versenyezni a megrendelőkért, akik egyébként egyre kevésbé hajlandók a magyar piacon korrektnek számító árat fizetni a fuvarozói szolgáltatásért. És persze erre jön a dízelárrobbanás. Sinka István azt is sérelmezi, hogy bár jellemzően a fuvarszerződéseknek az üzemanyag árának emelkedését és csökkentését is követniük kell, a drágulás szinte rendre megjelenik a kiskereskedelmi termékek árcímkéjén, de ez az ellenkező irányban nem teljesül.

Összességében tehát a folyamatosan emelkedő költségeket már sok esetben nem lehet érvényesíteni a fuvardíjakban. Emiatt magyar fuvarvállalkozások sokasága kerül a fizetésképtelenség és a megszűnés szélére.

Ezek a fuvarozók követelései még 2026–ra

Éppen ezért nem érik be az érdekképviseletek általános ígéretekkel a szeptember 29-i rendkívüli ülésen. Konkrét, számonkérhető és gyorsan végrehajtható intézkedéseket várnak:

  • az üzemanyagár-sokk hatásának azonnali enyhítését,
  • az útdíjak csökkentését vagy érdemi kompenzációját,
  • az Európai Unió METSAF támogatási keretének alkalmazását,
  • a működési és adminisztratív terhek mérséklését,
  • a tisztességes piaci verseny helyreállítását,
  • valamint a jogkövető fuvarozók határozott védelmét.

Sinka István szerint a magyar fuvarozók helyzete annyira kiélezett, hogy nincsenek hátra további hónapok a rendezésig. Az ágazat a huszonnegyedik órában van.

kapitányvitézykármánmffesinka istván

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