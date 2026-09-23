Így járatja le a Tisza-kormány Magyarországot a régióban a diplomáciai botrányával

Az ukránok megdöbbentek Magyar Péter kormányának reakcióján (Fotó: YURII RYLCHUK / NurPhoto)

Nem akármilyen eseményről van szó

A Tűzfal szerint a szeptemberi rendezvény mérete viszont még furcsábbá teszi a helyzetet. Az ukrán elnöki hivatal szerint a Kárpáti Gazdasági Fórumra közel 1400 résztvevő érkezett 25 országból, köztük a Kárpáti Kezdeményezés valamennyi részt vevő államából. Több mint 800-an kormányokat, régiókat és önkormányzatokat képviseltek, a gazdasági szférából pedig közel 400 vállalat érkezett a C8 országaiból. Az EXPO-részlegen mind a nyolc kárpáti országnak külön pavilonja volt. Az előtérben pedig szépen ott sorakoztak a részes országok zászlói, köztük Magyarországé is.

A rendezvény hivatalos beruházási portfóliója ráadásul Magyarországhoz 14,3 milliárd eurónyi projektet rendelt, a szervezők honlapja pedig következetesen nyolc C8-országról beszél, és az ukránok hónapok óta közéjük sorolják hazánkat is.

Fontos kiemelni azt is, hogy a rendezvény nem valamiféle ukrán nemzeti konferencia volt. Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke videóüzenetben köszöntötte a fórumot. Azt mondta, a csúcstalálkozó fontos lépés a régió közös jövőképének kialakítása felé, és név szerint „Carpathian Initiative”-ként hivatkozott az együttműködésre. Az Európa Tanács Helyi és Regionális Önkormányzatok Kongresszusának főtitkára, Mathieu Mori pedig személyesen is ott volt Bukovelben. Az Európa Tanács erről szóló hivatalos beszámolójának már a címe is figyelemre méltó: