Így járatja le a Tisza-kormány Magyarországot a régióban a diplomáciai botrányával

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Súlyos diplomáciai és kommunikációs csapdába eshetett a Tisza-kormány a Kárpáti Nyolcak (C8) regionális együttműködés körül kibontakozó nemzetközi botrányban. Miközben Magyar Péter miniszterelnök az Országgyűlésben és a közösségi médiában is kategorikusan letagadta Magyarország tagságát, az ukrán állami dokumentumok, az európai uniós diplomáciai beszámolók, sőt magának a magyar Külügyminisztériumnak a hivatalos megerősítései is teljesen cáfolják a kormányzati narratívát.

Magyar Nemzet
Forrás: Tűzfalcsoport Blog2026. 09. 23. 19:14
Fotó: Mirkó István Forrás: MI
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Az ukránok megdöbbentek Magyar Péter kormányának reakcióján (Fotó: YURII RYLCHUK / NurPhoto)
Az ukránok megdöbbentek Magyar Péter kormányának reakcióján (Fotó: YURII RYLCHUK / NurPhoto)

Nem akármilyen eseményről van szó

A Tűzfal szerint a szeptemberi rendezvény mérete viszont még furcsábbá teszi a helyzetet. Az ukrán elnöki hivatal szerint a Kárpáti Gazdasági Fórumra közel 1400 résztvevő érkezett 25 országból, köztük a Kárpáti Kezdeményezés valamennyi részt vevő államából. Több mint 800-an kormányokat, régiókat és önkormányzatokat képviseltek, a gazdasági szférából pedig közel 400 vállalat érkezett a C8 országaiból. Az EXPO-részlegen mind a nyolc kárpáti országnak külön pavilonja volt. Az előtérben pedig szépen ott sorakoztak a részes országok zászlói, köztük Magyarországé is.

A rendezvény hivatalos beruházási portfóliója ráadásul Magyarországhoz 14,3 milliárd eurónyi projektet rendelt, a szervezők honlapja pedig következetesen nyolc C8-országról beszél, és az ukránok hónapok óta közéjük sorolják hazánkat is.

Fontos kiemelni azt is, hogy a rendezvény nem valamiféle ukrán nemzeti konferencia volt. Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke videóüzenetben köszöntötte a fórumot. Azt mondta, a csúcstalálkozó fontos lépés a régió közös jövőképének kialakítása felé, és név szerint „Carpathian Initiative”-ként hivatkozott az együttműködésre. Az Európa Tanács Helyi és Regionális Önkormányzatok Kongresszusának főtitkára, Mathieu Mori pedig személyesen is ott volt Bukovelben. Az Európa Tanács erről szóló hivatalos beszámolójának már a címe is figyelemre méltó: 

Congress backs new Carpathian initiative as eight states commit to cross-border cooperation.

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök és Andrij Szibiha külügyminiszter is értetlenül áll a magyar kormány viselkedése előtt (Fotó: YURII RYLCHUK / NurPhoto)
Volodimir Zelenszkij ukrán elnök és Andrij Szibiha külügyminiszter is értetlenül áll a magyar kormány viselkedése előtt (Fotó: YURII RYLCHUK / NurPhoto)

A közlemény ezután név szerint felsorolja a nyolc országot: Ausztria, Csehország, Magyarország, Lengyelország, Románia, Szerbia, Szlovákia és Ukrajna, majd hozzáteszi, hogy a Kongresszus támogatni fogja a kezdeményezést az érintett nyolc tagállam helyi és regionális hatóságai közötti szorosabb együttműködésre.

Tehát az Európa Tanács és az Európai Unió vezetése is úgy támogatta a Kárpáti Integricós Kezdeményezést, mint nyolc ország, avagy a C8-ak együttműködését.

Ehhez képest a magyar kormány kommunikációja jelenleg két, egymással nehezen összeilleszthető állítást tartalmaz: Magyarország „nem ment el” és nem része a C8-nak, miközben a saját Külügyminisztériuma közli, hogy a képviselője ott volt, és dokumentáltan korábban is egyeztetett a kezdeményezésről. Mindennek tetejébe Magyar Péter úgy állítja be az egészet, mint valami ukrán diplomáciai hacket.

Súlyos ellentmondás a magyar külügy részéről

A kezdeményezés szervezése tehát nyíltan zajlott, Szibiha és Orbán Anita tárgyalt is róla, Magyarországot számtalanszor a tagok között említették, és az első rendezvény neve, helye, programja és az ideje sem volt titok, ráadásul a Külügyminisztérium elküldte a kijevi ügyvivőt, és azon mások is részt vettek Magyarországról. A Tisza-kormánynak számtalan lehetősége lett volna arra, hogy szóljon Kijevnek: vonjanak ki egyet a C8-ból, és legyen az inkább csak C7, mert mi nem veszünk részt benne.

Hogy ezt nem tették meg, az vagy a teljes alkalmatlanságra, vagy arra utal, hogy egészen addig, amíg az ukrán stratégiai kőolajkészletek Magyarországra telepítésének terve ki nem derült, hazánk tagsága Magyar Péterék számára magától értetődő volt.

Mivel a kezdeményezésről az Európa Tanács és az Európai Bizottság is tudott – ráadásul úgy, hogy annak Magyarország is a tagja – a Tisza-kormány mostani ámokfutása nem csak az ukrán-magyar kapcsolatokat terheli meg. Vajon mit gondolhatnak most a másik hét részes állam, valamint az európai és az uniós intézmények vezetői rólunk? Bármi történt is a háttérben, egy dolog már biztos: még soha senki nem járatta le így Magyarországot a nemzetközi porondon, mint Magyar Péter és Orbán Anita – írja a Tűzfalcsoport blog.

Tisza-kormányUkrajnaMagyar Péter

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