A hatékony védekezéshez elengedhetetlen a korai hőségriasztási rendszerek kiépítése, a lakosság számára elérhető hűsölőközpontok és hidratációs állomások létesítése, valamint a kórházak kapacitásának bővítése. Emellett külön jogi védelmet kell biztosítani a szabadban dolgozó munkavállalóknak, és célzottan segíteni kell a leginkább sebezhető társadalmi csoportokat, például az időseket és a gyermekeket. A szakértők szerint a felkészültség valódi mérőfoka nem az lesz, hogy hány figyelmeztetést adnak ki, hanem az, hogy hány ember életét sikerül megmenteni.
Közel félmillió áldozatot szedhet a hőség, lemodellezték az El Niño következményeit
Soha nem látott mértékű klímakatasztrófára és rendkívüli hőségre figyelmeztetnek a klímakutatók. A frissen megjelent éghajlati modellek szerint az idei „szuper El Niño” jelenség okozta extrém hőhullámok miatt a következő hat hónapban akár több mint 450 ezer ember veszítheti életét világszerte.
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