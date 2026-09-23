Közel félmillió áldozatot szedhet a hőség, lemodellezték az El Niño következményeit

A hatékony védekezéshez elengedhetetlen a korai hőségriasztási rendszerek kiépítése, a lakosság számára elérhető hűsölőközpontok és hidratációs állomások létesítése, valamint a kórházak kapacitásának bővítése. Emellett külön jogi védelmet kell biztosítani a szabadban dolgozó munkavállalóknak, és célzottan segíteni kell a leginkább sebezhető társadalmi csoportokat, például az időseket és a gyermekeket. A szakértők szerint a felkészültség valódi mérőfoka nem az lesz, hogy hány figyelmeztetést adnak ki, hanem az, hogy hány ember életét sikerül megmenteni.