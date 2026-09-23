Dárdai Bencének lehet jó hír a Christian Eriksenről hozott végleges ítélet

Christian Eriksen búcsúja Dárdai Bence esélye is

– Jelenleg az a fontos nekem, hogy közel legyek a családomhoz Dániában. Örülök, hogy sikerült közösen megoldást találnunk. A Wolfsburgban töltött időszakom sok felemelő és nehéz pillanatot is tartogatott. Tudom, hogy a klub most jó kezekben van, és azon dolgozik, hogy visszajusson a Bundesligába. Meg vagyok győződve arról, hogy sikeres jövő áll a VfL előtt – nyilatkozta a támogatásért hálás Eriksen.

A dán klasszis a horvát Lovro Majer után a második támadó középpályás, aki az elmúlt hetekben távozott a Wolfsburgtól, amely erre a posztra egyedül Muhammed Damart igazolta a nyáron. Ebben a pozícióban a német játékoson kívül csak a súlyos sérülésből felépült Dárdai Bence futballozik a felnőttcsapatnál. Az idény eddigi részében Damar 537, míg a húszéves Dárdai 82 percet töltött a pályán, de a magyar válogatott futballista a legutóbbi mérkőzéseken kapta az eddigi lehetőség nagy részét.

Eriksen távozásával egy posztriválissal kevesebb lett tehát Dárdainak, akire ezáltal Damar jelenlétével együtt is fontos szerep vár a feljutásért vívott harcban.

A Wolfsburg hat fordulót követően a német másodosztály tabellájának negyedik helyén áll, hét ponttal elmaradva a százszázalékos mérleggel éllovas Hertha BSC mögött, amely egy másik Dárdai testvért, Mártont is foglalkoztat.